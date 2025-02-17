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25歲OL愛吃控肉眼皮冒斑塊！醫曝膽固醇過高　蔡英文也曾動手術

記者許宥孺／高雄報導

一名25歲女子因雙眼眼瞼浮出數顆黃色硬塊，她擔心影響外觀，也懷疑是針眼便立即就醫。醫師診斷後，認為是不影響視力的「眼瞼黃斑瘤」，這是一種膽固醇沉澱物，而果真，女子的總膽固醇為275mg/dl（正常應為200mg/dl以下），經挑除腫塊後已恢復，也叮嚀女子少吃肥肉，且定期追蹤血糖、血壓。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，過年期間難免大吃大喝，抽血、做健檢之前，其實可以透過「照鏡子」就能知道膽固醇有沒有偏高。

▲眼瞼黃斑瘤。（圖／記者許宥孺攝）

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▲25歲OL愛吃控肉，眼瞼長出多顆黃斑瘤，前總統蔡英文也曾為此動過手術。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭分享，他去年收治一名25歲林姓女子，到院時主訴兩眼上眼瞼出現不痛的黃色硬塊，擔心是針眼或粉刺。檢查時，發現雙眼上眼瞼內側出現多顆橢圓形且稍許隆起的結節，類似脂肪瘤，雙眼角膜沒有病變，但是有少量的星狀玻璃體在右眼後半部，可清楚看見視網膜血管與黃斑部，對視力沒影響。

▲林小姐眼底檢查發現有少量星狀玻璃體，對視力沒有影響。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲林小姐眼底檢查發現有少量星狀玻璃體，對視力沒有影響。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭診斷，女子為初期「眼瞼黃斑瘤」並星狀玻璃體，這是因巨噬細胞吞進大量脂肪，膽固醇沉積於皮膚的真皮層，進而形成黃色斑塊，以上眼瞼內側最常見，而女性好發率大於男性，以30至50歲居多。

洪啟庭指出，50%的眼瞼黃斑瘤患者，抽血可見偏高的總膽固醇、三酸甘油脂與非常低密度膽固醇(VLDL)，也易有脂肪肝與動脈粥狀硬化，合併有高血壓、糖尿病、心血管疾病可能。

▲林小姐坦言自己檢查後膽固醇過高，目前飲食較清淡。（圖／記者許宥孺攝）

▲林小姐坦言自己檢查後膽固醇過高，目前飲食盡量清淡。（圖／記者許宥孺攝）

林小姐則坦言，自恃體重43公斤，平日不忌口，愛吃海鮮、控肉，一年半前在擦保養品時，發現眼部出現多顆腫塊，被懷疑是膽固醇過高，進一步檢查，果真發現膽固醇飆到275-300mg/dl，經過挑除腫塊後，飲食上也盡量比較清淡。

洪啟庭表示，眼瞼黃斑瘤為良性皮膚腫瘤，不會變成惡性腫瘤但也不會自行消失，反而有慢慢變大、變厚的可能，嚴重者會影響外觀，民眾可以在家照鏡子端看，是最易檢查膽固醇的方式。事實上，前總統蔡英文在2017年也曾因眼瞼黃斑瘤接受過手術。

▲嚴重的眼瞼黃斑瘤會出現在雙眼的上下眼瞼內側。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲嚴重的眼瞼黃斑瘤會出現在雙眼的上下眼瞼內側。（圖，非本文個案／洪啟庭醫師提供）

▲嚴重的角膜弓包住整個角膜即為角膜環。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲嚴重的角膜弓包住整個角膜即為角膜環。（圖／洪啟庭醫師提供）

第二種檢查方式，可以翻開上、下眼皮，在燈光下觀察白眼球和黑眼球的交界處，若出現一層白色或灰黃色的環狀物，則稱為角膜弓，是因結膜的微血管逐漸有脂蛋白滲漏，慢慢沉積在角膜上。洪啟庭表示，50至60歲民眾約有60%有角膜環，若40歲以下有角膜弓，則要考慮脂質代謝異常或心血管疾病。

▲星狀玻璃體雖然不影響視力，但若合併糖尿病視網膜病變，將使眼科醫師難以處理。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲星狀玻璃體雖然不影響視力，但若合併糖尿病視網膜病變，將使眼科醫師難以處理。（圖／洪啟庭醫師提供）

第三種方式，可以在夜晚或關燈後，在燈下見到瞳孔中央有呈星狀混濁漂浮物，洪啟庭指出，這是星狀玻璃體的病變，混濁小點包含有鈣鹽或脂質的沉積物，漂浮於玻璃體中，並不影響視力，患者也不會有感覺，不過一旦有星狀玻璃體，有40%機率合併糖尿病、33%血液膽固醇超標，應立即就醫。

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