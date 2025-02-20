蔡英文閉門致詞：台灣已是世界的台灣　HFX把世界帶到台灣

▲總統蔡英文於哈利法克斯國際安全論壇（HFX）閉門致詞。（圖／蔡英文辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今年首次在台灣舉辦，總統賴清德受邀公開發表全英文演說外，前總統蔡英文則是以「閉門」方式簡短致詞。蔡英文表示，現在的台灣是世界的台灣。我們感謝國際夥伴與我們一起努力實現共同利益和共同繁榮，「所以我要感謝哈利法克斯將世界帶到台灣。我們珍惜這個與你們分享我們民主的機會」。

蔡英文表示，很高興有機會歡迎大家來到台灣，特別是去年11月在哈利法克斯論壇上邀請大家來台灣訪問，「我很高興看到你們這麼多人接受了這個邀請」。

蔡英文表示，希望大家來台灣不僅僅是為了享受美食、風景和熱情好客的人情味，而是讓大家親身體驗台灣的民主。既然來到這裡，希望台灣的民主歷程，以及由此帶來的所有成功，將進一步激勵大家推動世界各地的自由與安全工作。

蔡英文相信，無論如何，堅持的核心「民主價值」，將使大家能夠在情況不斷變化的情況下，創造更美好的未來，而這些民主價值也使大家聚集在哈利法克斯國際安全論壇與台北。

蔡英文表示，相信大家已經注意到，在台灣對民主的重要性有著深刻的體會，與許多其他國家一樣，台灣的民主是透過數十年的鬥爭和犧牲來之不易的。台灣從威權主義的陰影中走入民主的光芒本身就是一個非凡的故事。

蔡英文指出，自民主化以來，台灣培育了更自由的社會、更高的全球地位和更有活力的經濟。在獨裁者越來越相信他們的治理體制，比我們的治理體系更有效，台灣證明了民主和自由可以促進強勁的經濟和社會發展。



蔡英文說，在國際社會的朋友們的陪伴下，她想告訴大家，台灣將繼續為維護地區的和平與安全，為我們的人民和世界各地的伙伴帶來繁榮做出自己的貢獻，我們保衛國家與共同價值的決心依然堅定。

蔡英文強調，現在的台灣是世界的台灣。我們感謝國際夥伴與我們一起努力實現共同利益和共同繁榮，「所以我要感謝哈利法克斯將世界帶到台灣。我們珍惜這個與你們分享我們民主的機會」。

蔡英文表示，這次台北論壇的日程充滿了令人印象深刻的領導人和專家的演講，「我毫不懷疑，你在這裡度過的時間一定會很有意義，離開時你會帶著對民主和我們共同安全的更大熱情」。