比較蔡賴兩人差異　商總理事長籲：賴總統放軟身段、促進朝野和諧

▲總統賴清德、前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，朝野對立持續加深。對此，全國商總理事長許舒博今（17日）表示，比較蔡賴兩位前後任總統，風格不大一樣，跟蔡前總統談事情，即便有不高興，臉色也看不出來；而賴總統從講話語氣就能讓你感受到。他強調，以賴總統的智慧，有足夠能力放軟身段，促進朝野和諧，這叫立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫都沒有用，只有總統能，朝野和諧才能家和萬事興，所以自己才說「麻煩總統放軟身段」。

許舒博於節目《POP撞新聞》表示，商總過去給人高高在上的感覺，但是自己認為不是上級單位，而是上級的服務單位，也就是商總是做所有產業的後盾，搭起跟政府溝通的橋樑。

許舒博提到，去年商總春酒時，當時蔡英文總統跟一些部會首長都在場，他曾在上面講過一段話「我們要學雨傘做人，雨傘平常都放在底下，遮風擋雨的時候才會舉到比頭頂還高」，所以假使政府或企業老闆能夠幫忙員工、人民遮風擋雨時，他們才會把你捧在手心、拿在頭頂上。

許舒博表示，所以告訴所有政府官員與企業界老闆，大家要對員工、人民真的好好用心提供他們溫暖，他們自然會把你捧上來，假使不是這樣，那就完蛋了。

許舒博透露，去年11月時，他因私事去看蔡前總統，當時他看蔡前總統很悠哉，開玩笑表示「現在產業界都滿懷念你的」，蔡英文聽到嚇了一跳，他才解釋「因為你在的時候，颱風都會轉彎，就任八年所有颱風都轉彎」。



被問到「是否是比較蔡英文跟賴清德表現，跟賴總統不好了」？許舒博表示，自己跟賴總統同事這麼久，沒有什麼好不好的問題，自己不求官，只是以朋友的立場給一些建議，告訴做官的要思考怎麼解決問題，都是因為前陣子颱風多，對產業界影響很大，動不動停班影響產業接單，所以是在講颱風這塊，先前爆料的吳子嘉先生麻煩跟他求證一下，電話隨時歡迎打來。

許舒博指出，比較兩位前後任總統，風格不大一樣，跟蔡前總統談事情，即便有不高興，臉色也看不出來；而賴總統喜不喜歡就看的很清楚，講話的語氣就能讓你感受到。

最後，許舒博強調，自己說過，以賴總統的智慧高度格局，應該有足夠的能力放軟身段，要促進朝野和諧，必須放軟身段，今天誰能夠讓朝野和諧？這叫立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫都沒有用，只有總統能，朝野和諧才能家和萬事興，家不和怎麼興，所以自己說「麻煩總統放軟身段」，幾次後就會聽得懂了。

▼全國商業總會理事長許舒博。（圖／記者湯興漢攝）