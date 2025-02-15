勇鷹高教機今首失事　台灣「國機國造」過程大事記一次看

▲前總統蔡英文任內將「國機國造」視為國防自主重點政策，並於2019年出席新式高教機「勇鷹」出廠典禮。（資料照／漢翔提供）



實習記者石嘉豪／台北報導

我國空軍首架國造AJT（Advanced Jet Trainer）勇鷹高教機今（15日）上午於台東外海發生墜毀意外，所幸機上執飛的少校訓練官林瑋，第一時間跳傘逃生成功，送醫後並無大礙。由漢翔公司研製的勇鷹高教機，是國機國造的代表，是前總統蔡英文任內的重要國防自主政績，目的是取代AT-3教練機，截至2025年1月已成功交付41架，預計2026年全數66架交付空軍。但今天發生首起失事案例，也為全數交機投下變數。《ETtoday新聞雲》整理出勇鷹高教機一路以來的重要大事紀，一起回顧催生勇鷹教練機的過程。

命名階段即引來話題

蔡英文在2017年2月7日於中科院航空研究所親臨主持「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄」會議，宣示政府對「國機國造」的決心，也預告未來將生產66架新式高級教練機，並規劃於2019年出廠，2020年執行首飛。空軍緊接著在2018年11月為台灣首架國造高教機，舉行網路命名活動，最終在「鵬翔」、「雲翔」、「勇鷹」、「雲鵲」、「御鷹」等選項中，以「勇鷹」出線，然而，由於時間接近2020總統大選，引發部分外界人士討論，「勇鷹」兩字音同「擁英」，空軍則強調，命名屬網路票選與外部專家委員的討論結果，並無任何政治考量。

從出廠到正式公開翱翔的歷史新頁

將「國機國造」視為重點國防政策的蔡英文，於2019年9月24日親自出席台灣首架國造高教機—勇鷹的出廠掛牌典禮。蔡英文當時透露，自己在還未當選總統時，就到漢翔公司視察過，她觀察到如果連高教機都要倚賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅，又得知當時的漢翔董事長馮世寬任內曾試圖推動「國機國造」，卻遇到許多阻礙無法完成，因此她上任後，就想著要扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡英文接著感慨地說，「國機國造」一路走來，遇到很多困難，有很多抹黑、打擊甚至是唱衰，但事實證明，「我們的堅持是正確的、努力是值得的」，在高教機國造過程中，讓部分訂單留在台灣，創造就業機會、培育自我人才，以勇鷹為例，從2017年開工以來，就創造1200個職缺、686億元總經費中，有超過一半經費在台灣完成，預計在2021年會再增加800個就業機會。

時至2020年06月22日，勇鷹高教機正式公開在台中清泉崗機場執行首飛，蔡英文也出席視導，並慰勉試飛人員及推動國機國造的相關人員。勇鷹高架機在安排上，預計將取代AT-3教練機與F-5E/F訓練機，並將原本「3階段3機種」的訓練，精進為「3階段2機種」。

▲勇鷹新式高教機2020年6月22日於清泉崗執行首飛，寫下歷史新頁。（資料照／記者呂佳賢攝）

F-5E傳意外再度彰顯新式高教機重要性

2020年10月29日空軍第七聯隊一架F-5E戰機，於台東執行任務時，在起飛2分鐘後，墜落在台東志航基地的北面海域，飛行員朱冠甍獲救時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），到院經搶救宣告不治。

F-5E型戰機的歷史，可回溯至1973年，我國與美國簽訂合作生產（MOU），使用2具J58-GE-21A型渦輪噴射發動機，共生產242架，1974年首架戰機在台灣裝備完畢，並出廠交付空軍，40逾年來，肩負著台灣空軍部隊的訓練任務。

這場意外，也再度彰顯出新式勇鷹高教機的重要性，根據國防部提出的「國機國造6年計畫」報告，國機國造將於2023年3月開始量產，2026年6月完成66架交機工作。此計畫也說明，將交付26套地面輔助訓練系統，包含16套任務計畫系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、12套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

「龍城飛將，勇鷹守護」首架勇鷹高教機交機

勇鷹高教機於2021年11月29日成功飛交志航基地，緊接著，第二架也於同年12月22日完成交機。漢翔航空工業董事長胡開宏表示，2架量產機的飛交任務順利完成，揭開「龍城飛將，勇鷹守護」的國機國造歷史一頁，同時，漢翔公司也創「軍機國產」與「軍機維保」一條龍作業的重要里程碑。

胡開宏指出，漢翔公司已在空軍志航基地成立專門的勇鷹高教機維保團隊，在空軍及中科院的協助下，使勇鷹在空軍作業環境下，繼續發揮其設計性能與訓練的特性，建立豐沛後勤運作能量，為空軍提供完整且即時的維保服務。

2022國慶大典首度展現軍力

勇鷹高教機在2022年首度參與國慶典禮，與F-5F戰機自新竹空軍基地起飛後，在北部外海待命區等待衝場，隨後自淡水河口飛入市區，一路沿河畔飛越總統府前廣場，由於國軍規畫2024年第四季完成以勇鷹高教機汰除F-5E/F戰機的作業，因此，本次共同衝場的畫面，除了被視為象徵「薪火相傳」，也展現蔡英文政府「國機國造」的成績單。

▼勇鷹高教機、F-5E戰機國慶衝場。（圖／記者黃克翔攝）