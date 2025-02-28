台南善化草莓節「粉紅泡泡季」夢幻登場　黃偉哲邀民眾享鮮甜滋味

▲台南市善化區公所28日於善化啤酒觀光工廠辦理「粉紅泡泡季」2025年草莓季產業活動，市長黃偉哲驚喜現身與大小朋友開心互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣善化草莓產業，善化區公所28日於善化啤酒觀光工廠辦理「粉紅泡泡季」2025年草莓季產業活動，邀約優質市集品牌商展售各式草莓特色甜點、輕食及飲品，更邀請YOYO家族「草莓姐姐」一起歡樂帶動跳，熱鬧不間斷的舞台節目及周邊活動，讓現場湧現滿滿人潮，市長黃偉哲驚喜現身與大小朋友開心互動。

市長黃偉哲指出，台南善化是台灣較南端的草莓產區，不但較早成熟，品質又大又甜又新鮮，比起其它地區毫不遜色。未來一個月也將攜手在地「晴光、晴空、溫馨、美裕、南科、大安」等6家草莓園，自2月28日至3月27日止，推出採果即享8折優惠的好康活動，歡迎民眾把握產季，吃草莓、採草莓，享用草莓牛奶、草莓大福、草莓啤酒等，也提醒民眾開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

農業局指出，善化區的草莓園主要採高架種植，不用彎腰就能輕鬆採取草莓，且在莓農不斷精進栽培技術及精心呵護下，善化草莓病蟲害少、品質一流，歡迎旅客一起來善化，體驗鮮採草莓的樂趣。

善化區長譚乃澄表示，歡迎民眾多多利用活動當日公所提供的接駁專車服務，除了方便前往6家草莓園採果，也可以到啤酒廠現場遊逛，品嚐限量發放的草莓啤酒、冰淇淋，在假期間盡情感受台南草莓季的魅力。

今年善化公所用粉紅泡泡作為主題，規劃一系列相關體驗活動，舞台安排近距離泡泡互動秀、定時噴發泡泡雪花增添氣氛以外，週邊還有泡泡樂體驗專區、草莓手工皂、草莓果醋DIY，參加市集消費集點則可兌換粉紅氣墊樂園體驗券，讓大小朋友在現場開心玩耍，也期望帶來不同的參與體驗。

今日活動貴賓雲集，立法委員陳亭妃、林俊憲、郭國文，及副議長林志展、市議員陳碧玉皆到場共襄盛舉。