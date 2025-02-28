13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴　他喝茶狂抖喊：有加料

記者林東良／台南報導

台南一名十三歲國中男生，在家中突然抽搐送醫後不治，死者母親臉書PO文表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控兒子長期在校內被同學霸凌，且被帶到廁所強迫餵食毒品，家屬28日出面說明原委，希望檢警能還死者及家屬一個公道。

▲阿嬤親說明孫生生前情況，並表示要為孫子討一個公道。（圖／記者林東良翻攝，下同）

死者祖父指出，孫子平常都是他接送搭車去學校，孫子平日也沒對他說學校情況，問孫子都說沒有什麼事，孫子遭霸凌一事，據他了解上學期就有，而且霸凌的人還不少，他也掌握不少證據，他強調「小孩沒有吸毒的情況，他希望指證的人能出面，還他孫子一個公道」。

▲死者阿公說明孫子生前情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

死者阿嬤說，孫子從小就由阿公、阿嬤一手帶大，孫子本來很活潑，但出事前就有異狀，像神情經常呆滯，叫他喝茶時他的手也不斷顫抖，還會驚喊：「有加料！」家屬感到很奇怪，怎麼一個原本活潑開朗的孩子突然就變了一個樣，且孫子近來會喊肚子很痛，但是跑了好幾趟診所，醫生說可能腸胃問題但吃藥也沒有好，而且半夜時常會驚醒，向她驚喊：「人來了、要趕快跑」，更擺出抵抗的姿勢，直呼：「不要弄我」。阿嬤更指控，孫子還說他的肛門、皮膚好像有蟲在刺咬，她覺得這樣有問題，即帶孫子去看精神科，醫師也請她將孫子轉診到嘉義長庚醫院確認病情。

阿嬤說，孫子本來周五就要住院，她想周六日醫院沒有醫師，就詢問醫師是否能周一再住院？醫師說可以，她就想安排孫子周一再住院治療，沒想到前一天23日深夜11時晚上孫子突然出現躁動情形，還哭喊「阿嬤救我」，她不斷安撫也沒有用，最後叫救護車送往柳營奇美醫院救治，發現孫子體內器官不明原因衰竭，24日上午宣告死亡。

阿嬤說，孫子很乖，平常不是去學校就是在家，不會四處跑，為何會突然過世？她當然「想為孫子討公道，人去了也不要有怨氣」。

▲台南1名13歲國中男生猝死，死者母親PO出醫師診斷證明，指控兒子疑遭霸凌、甚至餵毒。（圖／翻攝自臉書）

死者父親表示，孩子當天開始不舒服，就是身體抽搐，然後抖動得很嚴重，就馬上即時送醫了，打救護車送醫，送到柳營奇美醫院，那一天醫院馬上急救大概2小時就過世了。柳營奇美醫院說，他的小孩真正的死因不是因為任何疾病導致，他真正的死因有腎衰竭及一些器官敗壞，當下孩子還有驗出血液裡面有毒藥物中毒的反應，這一點讓他很有疑慮。

死者父親控訴，事後從學校得知，兒子在校疑似遭到長期霸凌，甚至全校有八、九成的師生都知道這件事情，然後同班學生私下跟他就讀同一所國中的女兒聯繫，學長姐及有在校生透露，兒子被帶到廁所強灌不明物體，甚至強迫餵毒之類的話，他向校方反映，校方都說是是一些口角、小摩擦，沒有提到孩子被霸凌的事。

台南市教育局副局長楊智雄受訪指出，本案家屬已向警方報案，進入司法調查程序，教育局也會要求校方全力配合司法調查，針對家長聽聞該生曾受霸凌案，學校已受理並啟動調查程序，如查獲確有霸凌事實絕不寬貸。目前外界各種未經證實的揣測與傳言，已對親師生造成極大恐懼與不安，期盼真相在未釐清前，請勿隨意轉傳或散播，以免造成不必要的困擾與傷害。

楊副局長說，據查該校重視反毒教育，目前也沒有涉毒的春暉輔導個案，希望檢警能盡速查明真相，勿枉勿縱，也讓校園早日恢復平靜。

▲台南市教育局副局長楊智雄受訪指出，本案家屬已向警方報案，進入司法調查程序，教育局也會要求校方全力配合司法調查。（圖／記者林東良翻攝）