台南13歲國中生猝死「疑遭餵毒」　黃偉哲：儘速完成行政調查

記者林東良／台南報導

針對台南市13歲國中男生，在家中突有抽搐異狀經送醫後不治，死者母親臉書PO文表示死者身體疑有毒藥物中毒反應，指控有同學指證兒子長期在校內被霸凌餵毒一事，台南市長黃偉哲今天（28日）強調，本案已進入司法程序，將由檢警查明，至於行政調查部分，已責請教育局及校方儘速查明真相。

▲台南市長黃偉哲表示，行政調查部分已責請教育局及校方儘速查明真相，給社會交代。（圖／記者林東良翻攝）

黃偉哲市長指出，「台南市1所國中發生了這樣子的件事，讓我們非常非常不捨，但我們會要求教育局來徹底調查，到底是所謂的生對生的霸凌，還是有外界的不當勢力去進入校園來荼毒我們的學生，這部分已經進入司法偵辦」。

黃偉哲強調，「行政調查部分，我們絕對會要求教育局跟校方一定要嚴守，迅速地去做一個行政調查，瞭解真相，對社會有所交代。反毒是所有的縣市從中央到地方一貫的立場，如果有毒品進入校園，這不是一句零容忍而已，這已經是刑事犯罪，所以絕對是掃毒掃到底」。

黃偉哲指出，因為現在的法律規定是不能進入校園隨便地的去測毒的，或是隨便去採樣毒品，採樣檢體來檢驗的，這是法律還不允許，所以說市府沒有辦法這樣做。但是我們還是會請老師多留意同學平常的行為、舉止，還有他有同學，因為這段時間尤其在國小、國中、高中，是最容易受同儕影響的，所以希望如果有任何發生異常的這種情況，我們會尋求同儕的力量來幫助、了解，阻止毒品進入校園，相信不管從家長、同學或是從社會的角度來講，都不允許任何校園染毒事情。