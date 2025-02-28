　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救守住錢包

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）前年10月間開車行經台南市北區一處路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰6000元；但他提出行政訴訟，並出示行車記錄器影像證明，強調當時他的車子距離行人超過3組枕木紋，成功獲得高雄高等行政法院法官採信，日前獲判撤銷原處分。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿興靠「行車記錄器」自救，成功讓法官裁定撤銷原處分。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年10月間開車行經台南市北區公園路一帶，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，檢舉影像無法證明他的車子行經行人穿越道時，與行人相距未達3公尺；接著他拿出自己的行車記錄器影像為證，當車子前懸進入行人穿越道時，車身與行人相距大約4組枕木紋，根本未達取締標準。

高雄高等行政法院法官當庭勘驗檢舉影像，發現阿興的車子前懸進入行人穿越道時，畫面因為被車身遮擋，無法判斷車子與行人之間的距離；但在阿興的行車記錄器影像中，可以看到車子行近行人穿越道時，行人雖然已經走在行人穿越道上，但雙方距離還很遠。

法官表示，在行車記錄器畫面中，阿興的車子後輪進入行人穿越道時，距離車身3條枕木紋及3個間隔（大約3公尺）的範圍內都沒有看見行人，最終採信阿興的說詞，認定原處分不符合法律規定，裁定撤銷，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南國中生猝死「控遭餵毒」　黃偉哲發聲
中山美穗猝逝3月「骨灰仍放家中」　妹妹急找墓地
蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」！超猛體態曝
5億高中生今告別式！賴母未現身　最新聲明曝光
陸「魔女」余華英執行死刑　終審定讞僅一個月
快訊／13:02規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南13歲國中生猝死「疑遭餵毒」　黃偉哲：儘速完成行政調查

桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

清晨灌心靈雞湯給姊妹！她偷聽反諷沒道理　挨揍被打進醫院

5億高中生告別式賴母未現身　聲明感謝社會：放手不是放棄！

竹市、新埔與芎林農會改選涉賄！竹檢發動搜索　5人交保

休旅車左轉斑馬線上猛撞行人！路人急拍車窗　驚悚畫面曝光

燒肉店點餐竟然「冰的」！認店員態度不好　翻桌3惡男落網

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴　他喝茶狂抖喊：有加料

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救守住錢包

金門女誤信「中大獎」陷阱！要開啟網路轉帳　警銀聯手成功阻詐

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

台南13歲國中生猝死「疑遭餵毒」　黃偉哲：儘速完成行政調查

桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

清晨灌心靈雞湯給姊妹！她偷聽反諷沒道理　挨揍被打進醫院

5億高中生告別式賴母未現身　聲明感謝社會：放手不是放棄！

竹市、新埔與芎林農會改選涉賄！竹檢發動搜索　5人交保

休旅車左轉斑馬線上猛撞行人！路人急拍車窗　驚悚畫面曝光

燒肉店點餐竟然「冰的」！認店員態度不好　翻桌3惡男落網

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴　他喝茶狂抖喊：有加料

未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救守住錢包

金門女誤信「中大獎」陷阱！要開啟網路轉帳　警銀聯手成功阻詐

教育部禁大陸7軍工大學交流　台大：盼有更詳細的規範

張員瑛劈腿長過瑜伽墊！107公分逆天長腿靠「空中瑜伽」維持身體線條

台南13歲國中生猝死「疑遭餵毒」　黃偉哲：儘速完成行政調查

藍側翼緊咬在美國有多筆房產　沈伯洋對賭：查到我有立刻辭立委

東體朱盟季軍戰建功！赴美比賽種下旅外夢　最愛費城人透納

桃園銀樓劫匪起底！羈押獲釋隔天就動手再搶　警深夜緝捕歸案

陳佩琪稱「柯文哲冤獄」228翻版　她打臉：用貪污嫌疑人汙辱受難者

清晨灌心靈雞湯給姊妹！她偷聽反諷沒道理　挨揍被打進醫院

不放棄！中風後首度現身　名帥波波維奇喊話未來想持續帶隊

中山美穗猝逝3月「骨灰仍放家中」　妹妹急找墓地…爆與母斷絕關係

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

社會熱門新聞

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

竹東驚現天坑！3秒吞掉休旅車畫面曝

新北五工派出所長戰酒店！被設局拍照記一大過拔官

一巧合曝神蹟！他們燒香拜拜完...轉頭驚見男屍

約男網友見面被要求出場費！26歲女報警揭騙局

更多熱門

相關新聞

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

騎士禮讓漏看1人仍挨罰　結局逆轉

男子阿鴻（化名）2023年8月間騎車行經屏東市大連路與莊敬街一段路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰1200元，他不滿受罰，決定提出行政訴訟。高雄高等行政法院法官審理之後，認為該名行人是在阿鴻的機車通過路口之後才踏上斑馬線，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

未禮讓怪行人沒看到車　駕駛提告慘敗

未禮讓怪行人沒看到車　駕駛提告慘敗

女騎士超速見閃光以為惡作劇　噴1.2萬

女騎士超速見閃光以為惡作劇　噴1.2萬

夫疑心梗妻飆車救命　卻收1.2萬元罰單

夫疑心梗妻飆車救命　卻收1.2萬元罰單

超車驟停挨罰2.4萬　駕駛免罰理由曝光

超車驟停挨罰2.4萬　駕駛免罰理由曝光

關鍵字：

高雄高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面