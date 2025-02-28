未禮讓行人挨罰6千元　駕駛靠1物自救守住錢包

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）前年10月間開車行經台南市北區一處路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰6000元；但他提出行政訴訟，並出示行車記錄器影像證明，強調當時他的車子距離行人超過3組枕木紋，成功獲得高雄高等行政法院法官採信，日前獲判撤銷原處分。

▲阿興靠「行車記錄器」自救，成功讓法官裁定撤銷原處分。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年10月間開車行經台南市北區公園路一帶，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，檢舉影像無法證明他的車子行經行人穿越道時，與行人相距未達3公尺；接著他拿出自己的行車記錄器影像為證，當車子前懸進入行人穿越道時，車身與行人相距大約4組枕木紋，根本未達取締標準。

高雄高等行政法院法官當庭勘驗檢舉影像，發現阿興的車子前懸進入行人穿越道時，畫面因為被車身遮擋，無法判斷車子與行人之間的距離；但在阿興的行車記錄器影像中，可以看到車子行近行人穿越道時，行人雖然已經走在行人穿越道上，但雙方距離還很遠。

法官表示，在行車記錄器畫面中，阿興的車子後輪進入行人穿越道時，距離車身3條枕木紋及3個間隔（大約3公尺）的範圍內都沒有看見行人，最終採信阿興的說詞，認定原處分不符合法律規定，裁定撤銷，全案仍可上訴。