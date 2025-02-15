騎士停車禮讓行人「漏看1人仍挨罰」　結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿鴻（化名）2023年8月間騎車行經屏東市大連路與莊敬街一段路口，因未禮讓行人被檢舉，挨罰1200元，他不滿受罰，決定提出行政訴訟。高雄高等行政法院法官審理之後，認為該名行人是在阿鴻的機車通過路口之後才踏上斑馬線，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲阿鴻經過路口暫停禮讓行人，卻因視線受阻沒有注意到還有一名行人，而遭檢舉開罰。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鴻2023年8月間騎車行經屏東市大連路與莊敬街一段路口，因有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，因而被裁處罰鍰1200元、記違規點數3點，還要參加道路交通安全講習。

阿鴻不滿受罰決定提出行政訴訟，他強調，行人是在他的機車通過之後才慢慢靠近斑馬線，由於檢舉人拍攝的地點距離事發路口很遠，警方是因為拍攝上的視差，才會做出不正確的判斷。

高雄市政府交通局則認為，阿鴻的機車進入行人穿越道時，車身與右側行人距離大約2個枕木紋，確實不足3公尺，他沒有暫停禮讓還持續前進，過程中沒有停頓跡象，違規屬實，依法裁罰並無不妥。

不過，高雄高等行政法院法官檢視相關影片之後，發現阿鴻在靠近行人穿越道時，曾停下來等待一群行人通過，接著才向前行駛，這時他的右側還有一名機車騎士，恰巧擋在他與右後方行人的中間，導致他視線受阻，而且當時行人也尚未走到行人穿越道上，他是否有「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，實屬有疑。

法官表示，從現有證據看來，仍不足以證明阿鴻有上述違規行為，原處分裁罰尚屬率斷，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。