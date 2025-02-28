台南新化民宅疑似電線走火釀災　住警器及時反應立大功

▲台南市新化區知母義1戶透天厝，27日上午疑似因電線走火引燃客廳沙發，透天厝1樓濃煙密布，住宅用火災警報器偵測到濃煙發出警報，及時通知屋主逃生報案，未造成人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區知母義1戶透天厝，27日上午發生火警，疑似因電線走火引燃客廳沙發，透天厝1樓濃煙密布，住宅用火災警報器偵測到濃煙發出警報，及時通知屋主逃生報案，未造成人員傷亡，消防局第四救災救護大隊呼籲民眾，置裝住宅用火災警報器，以爭取難逃生時間，減少火災損失及人命傷亡。

新化消防分隊接獲轄區住宅火警通報，立即全員出動到場搶救，到達現場時屋主已順利逃生並將可燃物移至屋外，消防隊到場協助殘火處理並指出，所幸該場所裝設住宅用火災警報器發揮功能，提醒民眾及早應變，未釀成更大災害。

消防局第四救災救護大隊大隊長蔡國保呼籲為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，住宅火災中，往往以「爐火烹調」及「電器因素」佔大多數。民眾於廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，排油煙機及排油煙管長期使用，易造成油垢堆積並容易引燃，建議應定期清理保養。防範電氣起火應謹記不用不插等「五不一沒有」口訣︰「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」以及「沒安全標章的電器，千萬不要使用」，期能有效降低火災發生之風險。

消防局長李明峯表示，住宅用火災警報器價格便宜且安裝容易，賣場即可購得，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員，提早30秒採取避難逃生行動，萬一火災時可及早發揮警報作用，提醒住戶做出正確的處置、逃生，減少火災損失及降低人命傷亡。