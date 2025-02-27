台南13歲國中生猝死「疑有中毒反應」　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

▲救護車示意圖。（圖／ETtoday資料照）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南一名13歲男國中生，24日凌晨3時許在家中突然痙攣，送醫後不治，但遺體卻疑似驗出毒藥物中毒反應。死者母親表示，有同學指證，孩子長期在校內被霸凌，且被帶到廁所強迫餵毒。對此，校方表示，已完成校安與社政通報，並針對霸凌事件進行調查。

該名家長27日在臉書發文表示，他的孩子24日上午8時許離世，但死亡原因不明。當下，醫師抽血檢驗，驗出體內疑似有腦膜炎或毒藥物中毒反應，所以目前正在走司法程序進行解剖驗屍。

媽媽說，有學生出面指證，孩子在學校長期被同學霸凌，還被帶到廁所強迫餵毒咖啡包，「發這篇文章的用意，是想讓大家知道，現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在學校的狀況」，並在文末附上醫師診斷書，以此證明事件為真。

台南市警白河分局表示，本案於2月24日家屬向後壁分駐所報案，警方依法受理後，向台南地檢署檢察官報請相驗，檢警於25日下午在新營福園殯儀館初步相驗，另擇期解剖採集相驗檢體送驗，進一步釐清案情與死因中。

台南地檢署指出，有關本案檢察官已進行初步相驗，因家屬對死者死因有異議，檢察官決定下週擇期進行解剖送驗，待檢驗報告出來再依據檢驗結果，進一步釐清案情依法查處。

對此，校方也做出5點回應：

1.該名學生因故自2月20日起請假在家，直至2月24日接獲家屬通知學生於家中因身體不適送醫後不幸離世。我們對此深感哀痛，並向該生家屬致上最深切的慰問。

2.本校已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。

3.家長另已向警察局報案，本案已進入司法程序，學校也會全力配合檢調之調查，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。

4.對於本校學生，學校已請輔諮中心入班進行團體輔導，並請導師及家長持續關注學生們的情緒反應，後續也將持續給予家屬輔導關懷及協助。

5.對於外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護學校所有師生。