台南1男失蹤多日！遺體竟在「杏林醫院」的電梯井內

▲杏林醫院位於台南熱鬧的中西區，從1993年廢棄至今。（圖／資料照）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

被稱為「全台最大鬼屋」的杏林醫院，在台南中西區廢棄23年，事後被京城銀行買下，目前仍維持原貌。豈料，一名徐姓男子不明原因闖入，陳屍於杏林醫院的電梯井內，目前檢警已相驗，確定無外力介入，並將遺體發還給家屬。

警方表示，26日下午1時許獲報，有一名48歲徐姓男子租屋住在中西區南寧街88巷6樓公寓內，因失聯多日，家屬通報為失蹤人口。

警方獲報後，立即前往南寧街租屋處訪查，附近鄰居表示，2月14日早上有發現該公寓頂樓有人在攀爬，該棟建築物可攀爬至隔壁杏林醫院(西門路一段512號)建築物內。

南門所員警乃至杏林醫院廢棄大樓查看，走至1樓電梯時發現臭味充天，以手電筒打光，發現1樓電梯天井內躺著一名男子，明顯已死亡多日，因地下一樓電梯天井以鋼條封住無法進入，現場因廢棄多時，均無門窗，出入口平時皆為上鎖狀況，僅能從一樓往下看，初步根據死者穿著外觀與失蹤人口徐姓男子雷同，警方乃通知台東家屬前來指認確認是徐男。

警方表示，家屬委託里長請殯葬管理人員幫忙將大體從地下室電梯天井撈起。全案本分局已報請檢察官相驗，以釐清死因。

檢警相驗，確認死因無外力介入，家屬確認後，對死因無意見，因此將遺體發回，另外，目前無法確定徐男為何會到醫院內，詳細原因仍待警方釐清。

杏林醫院位於台南熱鬧的中西區，從1993年廢棄至今已過27個年頭，院內病床、醫療用品閒置，網路上繪聲繪影的靈異傳聞不斷。但其實該醫院於2018年11月已由京城銀行買下，房仲業者曾表示，未來該地可能作為頂級商辦或酒店使用。