　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南1男失蹤多日！遺體竟在「杏林醫院」的電梯井內

廢棄20多年的台南杏林醫院。（圖／記者林悅攝）

▲杏林醫院位於台南熱鬧的中西區，從1993年廢棄至今。（圖／資料照）

記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

被稱為「全台最大鬼屋」的杏林醫院，在台南中西區廢棄23年，事後被京城銀行買下，目前仍維持原貌。豈料，一名徐姓男子不明原因闖入，陳屍於杏林醫院的電梯井內，目前檢警已相驗，確定無外力介入，並將遺體發還給家屬。

警方表示，26日下午1時許獲報，有一名48歲徐姓男子租屋住在中西區南寧街88巷6樓公寓內，因失聯多日，家屬通報為失蹤人口。

警方獲報後，立即前往南寧街租屋處訪查，附近鄰居表示，2月14日早上有發現該公寓頂樓有人在攀爬，該棟建築物可攀爬至隔壁杏林醫院(西門路一段512號)建築物內。

南門所員警乃至杏林醫院廢棄大樓查看，走至1樓電梯時發現臭味充天，以手電筒打光，發現1樓電梯天井內躺著一名男子，明顯已死亡多日，因地下一樓電梯天井以鋼條封住無法進入，現場因廢棄多時，均無門窗，出入口平時皆為上鎖狀況，僅能從一樓往下看，初步根據死者穿著外觀與失蹤人口徐姓男子雷同，警方乃通知台東家屬前來指認確認是徐男。

警方表示，家屬委託里長請殯葬管理人員幫忙將大體從地下室電梯天井撈起。全案本分局已報請檢察官相驗，以釐清死因。

檢警相驗，確認死因無外力介入，家屬確認後，對死因無意見，因此將遺體發回，另外，目前無法確定徐男為何會到醫院內，詳細原因仍待警方釐清。

杏林醫院位於台南熱鬧的中西區，從1993年廢棄至今已過27個年頭，院內病床、醫療用品閒置，網路上繪聲繪影的靈異傳聞不斷。但其實該醫院於2018年11月已由京城銀行買下，房仲業者曾表示，未來該地可能作為頂級商辦或酒店使用。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鄭爽遭爆料「當美國富豪小三」！　哽咽：我得罪誰？
賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略
北車高鐵今晚人潮塞爆「月台都上不去」　他傻眼：以為是來看演唱
連假高鐵搶嘸位？內行人曝「隱藏訂票方法」　一票人驚喊：快刪掉
「杏林醫院」電梯井內驚見男屍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿法院判決　雲林男子至承辦檢察官家中自焚

台南1男失蹤多日！遺體竟在「杏林醫院」的電梯井內

台南13歲國中生猝死「疑有中毒反應」　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

竹東驚現「3公尺深天坑」！3秒吞掉整輛休旅車　恐怖畫面曝光

北市貨車司機碰撞機車　騎士彈飛倒地...頭部重創不治

快訊／桃園鬧區銀樓被搶！劫匪奪數條金項鍊遁逃　警全力緝捕中

手機放洗衣籃串供！住持釋煌智涉林岱樺貪污「羈押禁見原因曝」

大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤：沒有連結

4千公里「吃光2次機油」男448萬買到賓士車王　控業者只修不換

快訊／涉林岱樺貪污！住持釋煌智逆轉羈押禁見　成本案第4人

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

Melody離婚2年「新歡首曝光」！　起底是MIT學霸「這一點打動她」

不滿法院判決　雲林男子至承辦檢察官家中自焚

台南1男失蹤多日！遺體竟在「杏林醫院」的電梯井內

台南13歲國中生猝死「疑有中毒反應」　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

竹東驚現「3公尺深天坑」！3秒吞掉整輛休旅車　恐怖畫面曝光

北市貨車司機碰撞機車　騎士彈飛倒地...頭部重創不治

快訊／桃園鬧區銀樓被搶！劫匪奪數條金項鍊遁逃　警全力緝捕中

手機放洗衣籃串供！住持釋煌智涉林岱樺貪污「羈押禁見原因曝」

大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤：沒有連結

4千公里「吃光2次機油」男448萬買到賓士車王　控業者只修不換

快訊／涉林岱樺貪污！住持釋煌智逆轉羈押禁見　成本案第4人

快訊／川普宣布：加墨25％關稅將在3／4生效，同時對中再加徵10%

保證讓你瘦！減脂期必做「6件事」　晚上11點要入睡

大元長跑12年從沒想放棄　謝鼓鼓始終陪伴：有你在就是最好的時刻

營造友善環境　移民署台南第一服務站行動關懷台南外籍生

涉竊取前公司營業祕密　三顧前董座楊智惠遭起訴

不滿法院判決　雲林男子至承辦檢察官家中自焚

關廟糖漏窯遺址！　陳亭妃拍板：兩個月內確認文資身份加速保存期程

急診越塞領越多！馬偕發「壅塞獎金」　護理師每月最高可多領5千

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

健保今年砍藥價48.51億！3184項藥品調整　品項歷來最少原因曝

【誰在看我？】副駕眼神好奇怪，近看竟是大黑狗！

社會熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

即／高雄碎屍案！保全驚見球狀物水上漂　鑑識確認為「大嫂頭顱」

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

快訊／柯文哲聲請解除禁止接見通信！　北院裁定曝光

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／柯文哲聲請解除禁見！柯媽手帕掩面痛哭抵北院

即／涉猥褻被判刑　他衝檢察官老家神明廳自焚亡

更多熱門

相關新聞

台南13歲學生疑遭霸凌亡　教育局回應了

台南13歲學生疑遭霸凌亡　教育局回應了

有關本市某校國中生不幸往生案，南市教育局表示，對此不幸事件深表遺憾與傷痛，也會盡力協助家屬釐清真相。本案於24日接獲學校通知後，已督請學校即刻完成校安與社政通報，並啟動家屬關懷，責成學校全力提供家屬所需的支援及協助。

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

台南首屆「飲食營養教育教案徵選」成果表揚

台南後壁區辦理境況模擬桌上演習與避難收容演練

台南後壁區辦理境況模擬桌上演習與避難收容演練

男假冒消防員！霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

男假冒消防員！霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

關鍵字：

台南杏林醫院男子陳屍警方靈異

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

一屋三命！奧斯卡影帝、妻、犬陳屍家中

更多

最夯影音

更多

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面