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營造友善環境　移民署台南第一服務站行動關懷台南外籍生

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站攜手台南市勞工局，啟動「2025年府城境外生行動關懷訪視列車」，近日前往南台科技大學訪視剛到台灣的外籍學生，宣導重要法規。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站攜手台南市勞工局，啟動「2025年府城境外生行動關懷訪視列車」，近日前往南台科技大學訪視剛到台灣的外籍學生，宣導重要法規。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

外籍學生來台就學人數逐年攀升，為保障學生權益並幫助他們適應在台生活，移民署南區事務大隊台南市第一服務站攜手台南市勞工局，啟動「2025年府城境外生行動關懷訪視列車」，近日前往南台科技大學訪視剛到台灣的外籍學生，宣導重要法規。

南台科技大學指出，新學年度已有近80名國際專修部外籍學生抵台，由於多數學生初到台灣，因此特別邀請移民署、勞工局及警察局等單位到校宣導居留權益及就業安全，特別是針對多樣型態詐騙手法，如誘騙非法工作、網路詐騙及高薪博弈工作等態樣加強宣導，呼籲外籍生勿受騙上當，另外也提醒學生打工時應注意自身權益，若有疑似勞力剝削情事應立即向相關單位求助。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站攜手台南市勞工局，啟動「2025年府城境外生行動關懷訪視列車」，近日前往南台科技大學訪視剛到台灣的外籍學生，宣導重要法規。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場2名來自越南的同學活潑大方表示：「我愛台灣，希望畢業後留台貢獻所學！」，她們選擇來台灣讀書是因為這裡的學習與生活環境很友善，而且只要用功讀書，畢業後幾乎都有機會留在台灣。移民署台南市第一服務站主任林志鴻也鼓勵學生努力學習，目前法令已放寬來台就學之外國人畢業後，得以「覓職」事由申請延期居留1年；必要時，得再申請延期居留1次，最多將有2年的時間可留在台灣尋找合適的工作，期間若找到工作並合法申請工作許可，便可申請轉換為應聘居留，若符合一定資格，未來還有機會申請永久居留權。

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站攜手台南市勞工局，啟動「2025年府城境外生行動關懷訪視列車」，近日前往南台科技大學訪視剛到台灣的外籍學生，宣導重要法規。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局提醒學生，在學期間若要打工務必申請工作證，而且寒暑假期間以外的學期期間，每週打工也不得超過20小時，若是違反規定，最嚴重將面臨新台幣3萬元至最高15萬元罰鍰，不可輕忽！

「原來稍有不慎就得面臨嚴重後果！」，不少學生聽完法令宣導後有感而發表示，初到台灣人地生疏，原不瞭解相關法規，今日才知道違反規定即可能面臨高額罰鍰甚至限令出國的窘境！為保障這群來自海外的莘莘學子，移民署及勞工局也承諾持續巡迴校園加強學生法治觀念，適時給予協助，讓每位來台外籍學生都能安心學習，畢業後發揮所長。

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