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台南13歲國中生猝逝母控遭霸凌餵毒　網友見校方聲明怒洗版

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名13歲國中生24日凌晨3時許在家中突然痙攣，送醫後宣告不治。死者母親在網路上發文控訴，有學生出面指證，兒子在學校長期遭受霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵毒；隨後，校方發出5點聲明，表明該學生自20日起便請假在家休息，後續會配合檢調調查。但網友們看完聲明大多不認同，並紛紛湧入學校臉書留言洗版，「學校脫不了責任」、「還有被餵藥是怎麼回事啊，都不用解釋嗎」。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲死者母親控訴，兒子長期受到同學霸凌。（示意圖／VCG，與本案無關。）

事件起因是死者母親27日在網路上發文控訴，內容提到，13歲的兒子在24日凌晨3時許突然出現痙攣狀況，立刻送到醫院急診，卻還是在同日上午8時許宣告不治，死亡原因不明，但醫師抽血檢查，發現體內有毒藥物中毒反應，目前正在走司法程序進行解剖檢驗；此外，有其他學生出面指證，她的兒子在學校長期受到同學霸凌，甚至被帶到廁所強迫餵食毒品咖啡包。

文章公開後引起大量網友關注，台南市白河警分局表示，24日確實有接獲家屬報案，目前已向台南地檢署檢察官報請相驗；台南地檢署也表示，因家屬對死者死因有異議，檢察官決定下周擇期進行解剖送驗。

接著，校方也公開發布5點聲明，強調該名學生自20日起就請假在家休息，沒想到卻因身體不適，送醫後不幸離世，對此深感哀痛，校方已經主動完成校安與社政通報，同時依照規定受理家長申請疑似霸凌案件並啟動調查，學校也會全力配合檢調調查，在尚未釐清真相之前，希望外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，也希望司法能早日釐清調查結果。

台南13歲國中生案，網友湧入學校臉書洗版。（圖／翻攝自學校Facebook）

▲網友湧入學校臉書洗版。（圖／翻攝自學校的Facebook）

校方聲明公布之後，大多數網友看完卻無法認同，紛紛湧入學校臉書留言洗版，「光看第一點就覺得你（指校方）在推卸責任了」、「囉囉嗦嗦寫5點就有3點是在推責任」、「學校脫不了責任」、「還有被餵藥是怎麼回事啊，都不用解釋嗎」、「爸爸媽媽要的是真相」。不過，也有部分網友認為不能太早下定論，應該等到法醫解剖檢驗結果公布，再來追究相關責任。

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