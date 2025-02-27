228連假首日「國道10路段易塞」　國5南下恐連塞11小時

▲228連假首日國道有10大易塞路段。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假明天(28日)登場，高公局預判可能會有春季賞花出遊車潮，國道將有10處易塞路段，國5預期清晨5點就可能有南下車潮，恐連塞11小時。

今(27日)為和平紀念日連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖南向、桃園至中壢南向、湖口至竹北南向、仁德系統至高科南向、林口至五股北向，國3新店至中和南向、國10燕巢至左營端西向，其餘國道路段大致正常。

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明天為和平紀念日連續假期首日，高公局預估國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局表示，228連假適逢春季賞花時節且天候良好，研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，民眾可多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，南向用路人儘量於下午時段出發。另氣象預報明天中部以北地區及清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，提醒駕駛人遇濃霧路段時，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車，並保持較長的跟車距離，且小心駕駛及避免變換車道。

明天國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。