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南投抽檢21件市售蔬果！4件農藥殘留超標　全聯、美廉社都出包

▲南投縣衛生局抽檢21件市售蔬果檢驗農藥殘留，其中4 件不符合規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局抽檢21件市售蔬果檢驗農藥殘留，其中4 件不符合規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局持續進行市售蔬菜及水果監測，今年1月共抽驗市售蔬果21件，檢驗農藥殘留，其中4件不符合規定，包括國姓鄉全聯和埔里鎮美廉社等連鎖超市所售產品，已移請供應商所在地的衛生機關裁處。

縣府衛生局指出，本次抽驗發現4件蔬果農藥殘留不符規定，分別為水里鄉「海國果菜行」的菠菜、埔里鎮「美廉社埔里鐵山店」的茼蒿-茼蒿、埔里鎮「瑞興果菜行」的韭菜花，以及國姓鄉「全聯實業股份有限公司國姓分公司」的進口蘿蔔。

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▲南投縣衛生局抽檢21件市售蔬果檢驗農藥殘留，其中4 件不符合規定。（圖／記者高堂堯翻攝）

衛生局表示，已第一時間通知相關業者下架不合格產品，並將問題產品的來源追溯至上游供應商，移請該供應商所在地的衛生機關依法處理，以防止不合格產品再次流入市場，並提醒消費者在選購蔬果時，可選擇有認證的農產品、注意產地與標示、正確的清洗與浸泡、妥善保存並盡快食用。

衛生局指出，長期以來持續監測市場流通的蔬果，透過超市、賣場、傳統市場等不同通路的抽驗機制，確保農產品的安全性。透過加強監測與管理，確保市場上的蔬果符合安全標準，未來將持續進行市售食品的監督檢驗，並對業者進行法規輔導，以確保縣民權益；民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。

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