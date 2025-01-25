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第13屆普濟燈會閃耀登場　黃偉哲邀請全國民眾共賞光影魅力

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式，來自日本高崎市的農政部長原田修樹與副議長新保克佳等官員也率團參與。

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

燈會依照傳統歲時祭典，於農曆12月25日「開廟門迎神」的日子舉行開幕典禮，多達1800顆彩繪燈籠點亮普濟殿及周邊燈區，吸引眾多市民和遊客前來，立委林俊憲、市議員許至椿、蔡宗豪、李啟維、沈震東、陳怡珍、蔡筱薇、李鎮國皆到場共襄盛舉。

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，邁入第13屆的普濟殿燈會已是台南走春的重要品牌，它象徵著這座城市的活力與魅力，黃偉哲感謝各個單位的支持與協作，也謝謝來自日本仙台市的200盞燈籠，燦爛了今晚的活動，祝福大家有個難忘的夜晚，也期盼未來普濟殿燈會越辦越盛大，吸引更多朋友看到台南這座城市的美麗與魅力。

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

普濟殿表示，此次主燈展出來自日本青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品，感謝南海醫事檢驗所的支持與台南市台日文化友好交流基金會的協助。燈會還設立了「日本宮城•仙台ランタンエリア燈籠區」，展出日本民眾創作的花燈彩繪作品，除深化台日文化交流，也展現台灣燈藝與地方文化的魅力。蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象。展覽邀請105位長輩與孩童共同創作，融合原住民族文化，展現原住民之美。

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，今年燈會期間，普濟街周邊的歷史建築「88藝療所」也將開放參觀，成為燈會的另一亮點。「88藝療所」前身為《人安醫院》，經過修繕後於2024年正式啟用，結合文化、修復與藝術療癒，成為社區文化據點。燈會期間，「88藝療所」將舉辦藝術展覽與講座活動，邀請民眾體驗深具文化底蘊的空間魅力。

今日開幕典禮同步舉行「2025台南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」。為鼓勵來自日本朋友，榮美金鬱金香酒店也特別加碼增設3個特別獎，表彰優秀作品。

▲台南市「第13屆府城普濟燈會」24日登場，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆普濟殿燈會自2025年1月24日至3月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。燈會結束後，燈籠將移至海安路展開「燈籠隧道」展覽，經由禳災祈安福醮與王醮科儀活動，使在地傳統文化的香火，薪燃不息。更多活動詳情，請關注普濟殿文史研究協會Facebook粉絲頁。

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