不只有七股！高雄楠梓藍田公園啟用　全台最大鹽田主題遊戲場驚艷

▲楠梓藍田公園是全台最大鹽田主題遊戲場，有多項遊憩設施。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

結合當地特色與創新設計，楠梓區藍田公園打造出全台最大「鹽田」主題遊戲場，將成為不少民眾新春期間的新去處，市府指出，楠梓區近年是北高雄遷入人口最多的行政區之一，以高雄大學特定區為中心，區內街廓寬闊、綠地多，未來隨著捷運燕巢線通行，交通與生活機能將更加完善，而藍田公園為該區遊憩發展核心，全齡適用的共融式公園，特別納入公民參與機制，廣泛徵求在地居民與民意代表意見，並在設計中充分考慮社區需求及民眾期待，成為一個具社會凝聚力共融式公共空間。

▲楠梓藍田公園是全台最大鹽田主題遊戲場，有多項遊憩設施。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

工務局表示，藍田公園獨具特色鹽田元素與現代遊樂及健身設施結合，讓遊客彷彿置身鹽田的奇妙世界，體驗寓教於樂的遊戲過程，滿足不同年齡層的需求，從幼兒到銀髮族，都能在此找到適合的休憩與遊樂空間。他說，藍田公園將為楠梓區發展注入新動能，提升市民生活品質，市府持續推動更多具有在地特色的共融式公園，為高雄打造更宜居、更綠意盎然的城市願景。

▲楠梓藍田公園是全台最大鹽田主題遊戲場，有多項遊憩設施。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

藍田公園整體規劃注重「安全、特色、融合」，以藍田里過去的鹽田風情作為設計主軸，最大亮點之一為鹽田主題遊戲塔，模擬鹽山造型，並設計成錯綜複雜的3D立體迷宮。遊戲塔內部設有多條動線和不同高度的滑梯，其中最高的滑梯長達6.2公尺，提供孩子們挑戰自我、突破極限的機會。

▲楠梓藍田公園是全台最大鹽田主題遊戲場，有多項遊憩設施。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

園區設有10大遊戲區，涵蓋親水區、沙坑區、PUSHBIKE 區、溜索區、學齡區、鞦韆區、幼齡區、冒險王區、多功能廣場及多功能練習場，將不同年齡層與使用需求的民眾劃分至不同區域，確保每一位使用者皆能在安全環境下享受遊戲樂趣。