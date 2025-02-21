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共賞罕見天象！花蓮七星潭「七星連珠」音樂會　2／28璀璨登場

▲▼花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將於2月28日（五）在花蓮北中南區，分別舉辦三場「七星連珠 Hualien Starry Night」活動，其中在七星潭賞星廣場舉辦「七星音樂會」，邀請民眾一同欣賞難得一見的「七星連珠」天文奇景，在星空下聆聽動人音樂，感受浪漫星夜氛圍。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，七星潭擁有絕佳的觀星視野，是觀賞天文奇景的最佳地點。這次的「七星連珠」天文奇景更是難得一見的罕見天象，我們希望透過舉辦這次的音樂會，讓民眾在欣賞天文美景的同時，也能享受音樂、美食、親子同樂的樂趣，留下美好的回憶。

這場活動不僅是音樂與星空的結合，更是一次結合天文知識、文化創意、親子同樂的多元體驗，現場除了有扣人心弦的樂團演出，還精心規劃了充滿童趣的親子活動、洋溢藝術氣息的星光市集，以及專業的星空導覽，帶領大家探索宇宙奧秘，感受天文奇觀的魅力。

▲▼花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

星光市集從16點開始，16時20分將有雷恩泡泡秀，音樂會則將於17時由6組表演嘉賓接力開唱，分別為浪漫音樂演奏家「花囍臨門樂團」、中西合奏「洄響樂坊」、典雅迷人的「曼波魚爵士樂團」、寧靜療癒的空靈鼓「Vadim Novikov」以及燃動夜空的「origin 起源劇團」。現場演出涵蓋美聲、抒情、弦樂、爵士及奔放火舞等不同主題，讓民眾在星空下沉浸於動人旋律，享受一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

▲▼花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「七星音樂會」場地配置圖。

28日當天，北中南區各有一場次「七星連珠 Hualien Starry Night」活動，北區七星潭賞星廣場的「七星連珠 Hualien Starry Night-七星音樂會」將帶來星空與音樂的絕美融合；中區的大農大富平地森林園區(遊客中心旁)則變身為一場融合占星、手作、藝術與音樂的夢幻市集，現場更有音樂表演、講座與體驗活動，如星象解析、冥想工作坊與許願儀式等。南區的玉里鎮民廣場則充滿多元精彩的活動，包括青年創業市集、學生才藝展演、樂團現場演出以及「七星連珠」星空導覽，現場還將發放100元市集券（限量500份），邀請民眾共襄盛舉，體驗花蓮的星空魅力與在地文化。

▲▼花蓮市公所將在遠百花蓮店建林廣場，舉辦世界棒球經典賽資格賽「台灣尚勇轉播派對」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「七星音樂會」節目時程表。

花蓮縣長徐榛蔚誠摯邀請大家帶上野餐墊，在228連假週末相聚七星潭，在璀璨星空下感受音樂與自然交織的和諧樂章，享受這場難得的寧靜與美好，一同留下最難能可貴的美好回憶。

更多星光音樂會活動資訊請見「花蓮觀光粉絲團」網站(https://www.facebook.com/hltour)。

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