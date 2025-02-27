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朋友出國玩幫代買！突反悔「想收代購費」　她無奈：看清一個人

一名女網友表示，她請去歐洲旅遊的朋友代購精品，原先對方說不用收代購費，但東西買回來後卻又反悔，讓她相當傻眼。（示意圖／Pixabay）
▲一名女網友表示，她請去歐洲旅遊的朋友代購精品，原先對方說不用收代購費，但東西買回來後卻又反悔，讓她相當傻眼。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出國旅遊，身邊難免會有親朋好友要求幫忙代購。不過，近日就有一名女網友在網路上發文，表示朋友和她分享要前往歐洲旅遊，因此她請求對方幫忙購買精品包。原先對方跟她說不用收代購費，結果最後卻又反悔，透露自己「花了不少精力在這件事上」，因此想要收取代購費，讓原PO感到相當無奈，直呼「看清一個人」。

一名女網友近日在Dcard上發文，表示她的朋友跟她分享要到歐洲旅遊，她便隨口問對方能不能幫忙代購精品包。當時原PO多次強調「不想麻煩」對方的態度，並指出如果要收代購費，她也很樂意支付，不過對方很爽快就答應，還跟原PO表示不需要收取任何代購費。

不僅如此，原PO指出，友人在購買過程中，不斷分享興奮之情，並在其母親建議收費時，仍堅持不向她收錢。東西買回來後，對方向原PO表示，退稅的錢一週後再給她，原PO也很開心跟對方道謝，表示之後要請對方吃飯。

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沒想到，一週之後，對方突然改口稱「我思考了一下，我覺得我花費了不少心力在這件事上，所以我應該還是要跟你收代購費」。讓原PO相當傻眼，認為朋友前後態度不一，不過最終她還是選擇支付代購費「這筆錢如果他堅持要就給他了，當作是看清一個人，以後也不會往來」。

消息一出也引起網友討論「他可能真的花了不少心力，是我就錢給他，但不會再有什麼金錢上的交集」、「我會給她，但之後不會再聯絡，說話出爾反爾，把人當傻瓜」、「你可以跟他斷交了，想賺錢不是這樣賺的，是要事先說」、「假客氣真貪心，不是不能付代購費，但是早就談好不用代購費而且雙方都同意了，事後才來貪，真噁心」。

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