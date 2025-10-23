　
政治

鄭麗文掌舵大「連」艦隊　傳連勝文暖身接棒蔣萬安

國民黨副主席連勝文（右起）近期因主責國民黨主席改選及交接事宜再度躍上公眾視野，外傳在2026年台北市長蔣萬安連任後，連勝文打算先以不分區進攻立法院、再徐圖2030二拚台北市長大位。（圖／翻攝自青發會董事長連勝文臉書）

▲外傳在2026年台北市長蔣萬安連任後，連勝文打算先以不分區進攻立法院、再徐圖2030二拚台北市長大位。（圖／翻攝自青發會董事長連勝文臉書）

圖文／CTWANT

準國民黨主席鄭麗文11月上任倒數，黨務人事卻還在「拼裝」中，而現任主席朱立倫正「收山」準備退休之際，鎂光燈前好久不見的副主席連勝文扛下主席選務，再度躍上公眾視野，更在黨務交接扮演吃重角色。知情人士爆料，鄭麗文黨中央人事泰半由連系把持，其實正為了連勝文再返台北市長鋪路。

鄭麗文在10月18日舉行的國民黨主席選舉中，以不到4成黨員投票率、僅開出約13萬總投票數雙低結果驚險過半當選，儘管選前氣勢飽滿喊話志在必得，但選後她才坦言「根本沒先找班底」，如今必須快快「拼裝」團隊。除了自己親向前國民黨秘書長李乾龍徵詢回鍋外，也轉向老長官連戰家族求助，除了留下副主席連勝文外，據傳大陸部主任將找來有連家「家臣」之稱的張榮恭回鍋，另外國際部預料將由曾任連勝文競選台北市長時的發言人楊永明擔任，鄭麗文儼然已坐上「大連艦隊」，但有沒有全盤掌舵的底氣？各界仍在關注。

知情人士對此爆料，其實連勝文對選舉一直存有心念，但2014年與民眾黨創黨主席柯文哲對戰台北市長一役實在太悽慘，因此轉趨幕後的他改從培育青年與深耕企業人脈著手，已極少碰觸政治敏感話題，但仍對未完成的市長一局似乎仍有懸念。如今朱立倫將退休，把黨主席選舉與交接一事全盤交由連勝文處理，反倒讓連勝文成為了選將外的另一個焦點人物，加上當選者鄭麗文與連勝文爸爸、前副總統連戰的師徒關係，大量倚重連系人馬布建黨中央團隊，「勝文的角色只會愈發吃重」他點出。

青發會董事長連勝文（右1）在立法院與院長韓國瑜（右3）等人保持友好互動，外傳將從2026年地方選舉輔選蓄積能量、劍指改選台中市長的江啟臣（右2）所遺留2028年立院副龍頭寶座，再二拚2030台北市長大位。（圖／報系資料照）

▲青發會董事長連勝文（右1）在立法院與院長韓國瑜（右3）等人保持友好互動，外傳將從2026年地方選舉輔選蓄積能量、劍指改選台中市長的江啟臣（右2）所遺留2028年立院副龍頭寶座，再二拚2030台北市長大位。（圖／報系資料照）

立院人士直指，由於立法院副院長江啟臣即將轉身競選台中市長，預料立法院副院長補選中，政策會執行長傅崐萁會以花蓮重建等理由婉辭、資深立委賴士葆也會宣布讓賢，白營屆時則因「二年條款」剛換血，極可能還在兵荒馬亂中無暇談判，因此考慮地域性與派系平衡，最有可能的是讓有意爭取台中市長、然而民調還不及江啟臣的6屆資深立委楊瓊瓔「墊檔」做完這屆副院長。

該人士續指，接下來2028第12屆立法委員提名，「不分區」角力就是連系大展拳腳的時候，屆時連勝文自己有望排入「安全邊緣」的不分區名單，藉以全台跑透透輔選，進一步爭取副院長大位，並在台北市長蔣萬安2屆任滿後華麗轉身接棒問鼎台北市長，在2030年完成16年前未竟之功，將堪稱「甜蜜的復仇」。

CTWANT調查，55歲的連勝文除了因連戰之子廣為人知外，本身也擁有美國哥倫比亞大學法律碩士學位，並曾任台北市政府顧問、台灣金融控股公司董事等要職。他曾在2009年替競選新北市議員的陳鴻源站台時遭槍擊頭部重傷卻幸運存活，2014年進一步代表國民黨參選台北市長，在基本盤藍大於綠的環境中卻滑鐵盧敗給綠營合作的無黨籍候選人柯文哲。而後連勝文轉進幕後擔任青年發展基金會董事長，善用自家在政商界影響力優勢找資源培養了大量青年人才，並在2021年獲朱立倫之邀擔任國民黨副主席。

台中地方人士透露，像選前怒批鄭麗文的立委黃健豪就是出身青年團「他根本就是連勝文人馬」，另外像也在台中市長盧秀燕麾下的中市府研考會主委林鼎超、曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、前青年團長暨中常委劉昱佑等人也是鐵桿連系，如今逐漸步入壯年，在行政或民意機關各擅勝場。

台中市長盧秀燕（右1）將於2026年底任滿，立法院副院長江啟臣（右2）正積極奔走接棒，資深立委楊瓊瓔（右3）也不放棄接棒百里侯機會，外傳若江啟臣披藍袍出選中市長，楊瓊瓔有望接棒把江啟臣第11屆立院副院長的位置做滿。（圖／翻攝自台中市政府官方網站）

▲台中市長盧秀燕（右1）將於2026年底任滿，立法院副院長江啟臣（右2）正積極奔走接棒，資深立委楊瓊瓔（右3）也不放棄接棒百里侯機會，外傳若江啟臣披藍袍出選中市長，楊瓊瓔有望接棒把江啟臣第11屆立院副院長的位置做滿。（圖／翻攝自台中市政府官方網站）

該人士說，黃健豪選前驚天一喊看似替盧秀燕「表態」，實則也是替老長官連勝文「兩面押寶」分散風險，因為連系人馬選前看似「重押」鄭麗文，老實說也沒有百分百把握鄭麗文會當選，黃健豪先拋出反「鄭」聲浪向郝遞橄欖枝就是要分散風險。他續指，其實由黃健豪開炮對連家也是「防火牆」，若鄭麗文真的當選，反而因黃健豪出身盧秀燕本命選區，把帳算到了盧秀燕頭上。

更有資深藍營幕僚透露，這次黨主席選舉意外替連勝文「掃」掉2030年北市長可能對手，那就是慘遭鄭麗文與郝龍斌夾擊「棄保」的立委羅智強，這讓羅智強在藍營的氣勢削減了泰半，因為羅智強過去頗懂造勢，從「百萬讚選總統」、環島行腳甚至一度落戶桃園市拚市長等，都一波波帶起知名度與聲量，過去在深藍大安、文山區最高票選上市議員，後來風光接棒現為台北市副市長的林奕華選上大安區立法委員，本來是蔣萬安2屆任滿後北市長的熱門接棒者，「如今只能退回老巢了」。

多名受訪者都直指，鑒於曾與柯文哲對壘，自知在民眾黨支持者眼中不討喜，連勝文在現今「藍白合」大趨勢下還不便太過搶眼，時間點約會在2026藍白各縣市長、議員、鄉鎮長等合作布局完成後，連勝文就會以副主席之姿全台輔選，當然也歡迎民眾黨選將站台邀約，「明年中就是他的主場了」。

對此，連勝文幕僚則回應，截至昨（22）日晚間都沒有接獲新主席徵詢黨務工作，因此暫時無從置喙接下來的黨務發展，但連勝文仍會持續栽培新生代有意從事政治工作的年輕人，自己則暫未有再度出馬競選公職的打算。

10/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

