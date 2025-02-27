　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指示國安局推動反滲透　「國安共同威脅圖像」偵處共諜案

▲▼賴清德總統監誓國家安全情報幹部訓練班第25期結訓學員完成宣誓。（圖／國安局提供）

▲賴清德監誓國家安全情報幹部訓練班第25期結訓學員完成宣誓。（圖／國安局提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（27日）出席國安局「70週年局慶大會暨國家安全情報幹部訓練班第25期結訓典禮」，賴清德致詞時表示，去年因共諜案起訴人數計有64人，已是110年的4倍。面對中國加大對臺統戰滲透，期許國安局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。

賴清德表示，肯定國安局透過國安情報蒐研，迅速應處各種安全威脅與挑戰，並祝賀全體結訓學員順利結業，期勉在未來的工作崗位上要堅守初心、效忠國家，抗拒一切誘惑與滲透，為國家安全情報工作貢獻心力。

賴指出，中國仍是臺灣當前最主要的國安威脅，近年更不斷利用我國民主自由的開放環境，吸收國人、利用黑道幫派、甚至是現役、退役軍警來發展組織，企圖取得我政府機敏資訊及分化國人團結。尤其在去年因共諜案起訴人數計有64人，已是110年的4倍。

賴清德強調，面對中國加大對臺統戰滲透，期許國安局及國安情報單位堅定推動反滲透工作，透由「國安共同威脅圖像」，協力偵處共諜案件，並應提醒國人提高警覺，共同守護國家安全。

賴清德也期勉，國安局擴大與國際友盟的戰略溝通，透過全方位情報蒐集與交流，建構堅韌的國際安全合作網絡。總統也特別強調，發展人工智慧、大數據及各種資通訊新興科技的重要性，以提升國安情報專業與偵蒐的能量。

賴清德表示，肯定本局近期主動針對戒嚴時期，局內約100萬件的檔案資料，以人工方式逐一清查其中的政治檔案，預計今年5月以前完成，並在6月報請國發會檔管局審定。總統認為本局全面自主清查政治檔案，對推動轉型正義具有正面意義。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾智希證婚儀式！陳志強「主桌留空位」只放一朵康乃馨
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德指示國安局推動反滲透　「國安共同威脅圖像」偵處共諜案

至少10綠委罷免案出現幽靈連署　「被連署」民眾都曾加入國民黨

立法院召委選舉3／5登場！　人選大風吹藍綠白一次看

海基會董座：努力恢復兩岸對話　有不少「夠份量人士」協助

賴清德指示全力經營台東拚變綠地　莊瑞雄：輔選陳瑩競選縣長

違法準備充分！　管碧玲揭中資「千面船」破壞海纜躲查緝手法

快訊／賴清德出手解醫院壅塞　強化病床調度、加強區域醫院聯防

快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

「國家火箭發射場」3月定案　黃建賓爭取落腳台東南田部落

業務費遭大砍96%　監察院：停止公職財產專刊出刊及上網公告

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

賴清德指示國安局推動反滲透　「國安共同威脅圖像」偵處共諜案

至少10綠委罷免案出現幽靈連署　「被連署」民眾都曾加入國民黨

立法院召委選舉3／5登場！　人選大風吹藍綠白一次看

海基會董座：努力恢復兩岸對話　有不少「夠份量人士」協助

賴清德指示全力經營台東拚變綠地　莊瑞雄：輔選陳瑩競選縣長

違法準備充分！　管碧玲揭中資「千面船」破壞海纜躲查緝手法

快訊／賴清德出手解醫院壅塞　強化病床調度、加強區域醫院聯防

快訊／柯文哲聲請解除禁見奔父喪！陳佩琪當庭曝：婆婆有失智症狀

「國家火箭發射場」3月定案　黃建賓爭取落腳台東南田部落

業務費遭大砍96%　監察院：停止公職財產專刊出刊及上網公告

台南首批社宅將招租！仁德社宅「宜居仁愛」　最快下半年入住

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

《聯盟戰棋》「底層之戰」開打　羅傑、NL鹿死誰手

幫業者快速領到工程款！竹崎鄉公所臨時人員收賄2300元　遭判刑11月

台灣文學外譯推手杜國清85歲辭世　文化部表達哀悼與不捨

中職季前註冊名單出爐！樂天49人居冠　味全洋將最多已註冊3人

曾智希證婚儀式藏洋蔥！陳志強會場「主桌留空位」只放一朵康乃馨

30歲女開「6條件」徵男友！網曝關鍵：「這1點」刪掉75%男生

宋羽葤「去年就知小優傳謠」　公開完整時間線…三度說她靠關係

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

萬華怪男隨機丟起子攻擊路人　單車女騎士頭被砸傷血流如注

政治熱門新聞

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

賴清德令綠民代「公費助理禁聘三親等」　綠議員轟狗屁

綠疑新竹棒球場廢棄物產於60年代　市府打臉

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

19立委罷免案可進二階連署　民團首批罷藍委「全壘打」

選召委爆內鬨柯建銘不忍了　還原過程轟王世堅、陳冠廷別太超過

9罷免案未達連署提議門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」

影／中共突劃操演區射擊訓練　我海軍班超軍艦監控2共艦畫面曝

快訊／柯文哲聲請解除禁見！陳佩琪曝：婆婆有失智症狀

他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

快訊／賴清德出手解醫院壅塞　強化病床調度、加強區域醫院聯防

快訊／總統府譴責中共劃操演區射擊訓練　賴清德第一時間下令應處

貓纜3／3漲價　台北市民凍漲

更多熱門

相關新聞

賴清德禁綠民代聘「三親等」助理　黃揚明點問題：上有政策下有對策

賴清德禁綠民代聘「三親等」助理　黃揚明點問題：上有政策下有對策

近期政壇頻傳民代助理費涉貪案，總統兼民進黨主席的賴清德26日於中常會下令，黨籍民代助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。對此，媒體人黃揚明今（27日）表示，基層服務交給家人主導，這是民代生態中的常態，詐領助理費的問題不單純因為聘僱親屬，而是多數「人頭詐領」犯罪中的「人頭」，會是民代最信任的親屬，賴清德一聲令下，真能改變歪風嗎？只能說，上有政策，下有對策。

點出近期民調趨勢一致！　黃暐瀚：民進黨支持度大於「藍加白」

點出近期民調趨勢一致！　黃暐瀚：民進黨支持度大於「藍加白」

藍酸賴本末倒置：找街友就可盜領

藍酸賴本末倒置：找街友就可盜領

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

綠公費助理禁三親等　朱諷賴：針對高雄某立委

綠公費助理禁三親等　朱諷賴：針對高雄某立委

關鍵字：

國安局賴清德國家安全反滲透結訓典禮

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面