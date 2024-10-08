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全球「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡　超韓趕日創奇蹟

▲▼台北,台灣,101。（圖／CFP）

▲台灣在《富比世》「最富裕國家」排行中名列前茅。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

您是否好奇全球最富有的經濟體位於何處？知名財經雜誌《富比世》於當地時間7日公布今年度「最富裕國家」排行，以國際貨幣基金組織（IMF）的估計結果計算，結果卻令人跌破眼鏡，因為登上榜首的並非中國、俄羅斯等強權，而是地圖中難以找到的小國，至於台灣驚人的名次也跟著曝光。

《富比世》以國際貨幣基金組織的數據為基礎，首先必須估計各國的人均GDP，先衡量一個國家生產的商品和服務的總價值，除以該國或地區的人口數後，便能掌握到一般民眾擁有多少財富，而更精確的方式是考慮通貨膨脹率和當地物價、產品與服務的成本。

在經過上述考量後，能夠釐清各國的購買力平價（PPP），接著調整出最終的各國人均GDP，儘管無法保證是絕對精準針對全球最富有與最貧窮國家進行排名，但考慮購買力平價後的各國人均GDP，仍能掌握各國所擁有的財富與經濟程度。

截至今年10月為止，排行前10名多半為歐洲國家，而這一份統計結果也跌破眾人眼鏡。第1名為盧森堡、第2名為澳門特別行政區、第3名為愛爾蘭、第4名為新加坡、第5名為卡達、第6名為阿拉伯聯合大公國、第7名為瑞士、第8名為聖馬利諾、第9名為美國、第10名則為挪威。

盧森堡的人均GDP達到14萬3740美元、新加坡為13萬3740美元、美國則為8萬5370美元。

至於台灣，人均GDP則是達到7萬6860美元（約新台幣247萬4700元），在整體排行榜中名列第14名，儘管落後給第13名的汶萊，不過經濟成長率達到3.1%，且領先排行第15名的香港。

而日本、南韓的人均GDP，則皆未能擠進排行榜的前20名。

另外，報導也分析各國致富的原因，包括盧森堡擁有實力雄厚的金融業、澳門的財富來自40多家賭場、愛爾蘭成為全球最大避稅天堂、聖馬利諾所得稅率很低、挪威再度成為西歐最大石油供應國等。

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