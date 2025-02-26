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大學學測公布！台中明道中學8人滿級分　得高分撇步大公開

▲明道中學。（圖／明道中學提供）

▲今年114學測明道中學學生，今年有3 人考出75滿級分，8人考出60滿級分，成績更勝往年。（圖／明道中學提供）

記者游瓊華／台中報導

大學學測放榜，明道中學高中部在114學測，有3人一舉拿下五科75滿級分的好成績；社會與自然領域，則有8位同學考出四科60滿級分，而這些考出滿級分的學生，大多都是明道國中、高中六年一貫的學生，可見六年一貫學制發揮出最好的優勢。

選擇五科(國、英、數A、自、社)75滿級分的許嘉恩同學建議，考前可以配合大考時間，每天每科都要練題，尤其語文寫作部份，從高三開始平常就會收集國文佳句素材，英文則會以議題、觀點分類，這樣考試時才能靈活應用。

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許嘉恩也特別推薦可以參加暑假期間的學校開辦的自習班，善用YPT App跟同學們組成共讀小組，互相督促學習更有效率；五科(國、英、數B、自、社)滿級分的李宇紘同學則分享，複習跟著學校的進度走，就可以準備得很扎實，鼓勵學弟妹們珍惜高中生活。

社會組四科60滿級分的劉畊圻同學，自製每一個科目的手寫筆記，加深記憶印象，且建議重點提升國文寫作，反覆練習歷屆試題，並與班上同學一起練習互評分析，劉畊圻也分享透過正向歌詞的音樂幫自己紓壓，渡過考前每日連續14小時的高壓複習計畫。

自然組同樣四科60滿級分的吳鄺原同學，強調每天每一科都要練習題目很重要，要保持考試的手感，其中英文科目可以背一些範文佳句，幫助自己提升語感，同時鼓勵提升閱讀理解能力，對考社會科目考試很有幫助。

明道中學校長汪大久表示，校方鼓勵學生追求自己的滿級分和第一志願，隨著大學參採考科級分組合的不同，滿級分不再只有一種排列組合。高一開始，學生們就設定自己的大學目標校系，也因此點燃了強烈的學習動機，訂定自己的學習策略與方法，才會有今日優異的學測成績表現。豐富的多元活動，是明道中學的特色，也是學生們申請入學的重要亮點，接下來的申請入學準備，相信在學校有系統的升學輔導機制下，一定能夠再創亮麗的升學榜單。

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