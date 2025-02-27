賴清德禁綠民代三親等助理　許智傑提案若聘用要揭露

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

各黨頻傳民代助理費涉貪案，身兼民進黨主席的總統賴清德在中常會上要求，黨籍民代助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。民進黨立委許智傑則提出「立法院公費助理任用法草案」，規定若立委聘用配偶、三親等以內血親或二親等以內之姻親關係應揭露。

根據「立法院公費助理任用法草案」，要求立法院公費助理聘僱、遴選及相關資訊應公開透明，明訂立法院應建置公費助理名冊並公告各聘僱單位所聘之公費助理姓名等資訊於網站。立法委員之配偶、三親等以內血親或二親等以內之姻親關係，應揭露之。相關揭露資訊之內容、範圍及方式，應符合個人資料保護法之精神，相關辦法由立法院另定之。

許智傑表示，過去他就曾提出「立法院公費助理任用法草案」，因為屆期不連續，這一屆再度提出，希望透過公費助理法制化，成為國會改革一大里程碑，許智傑參考美國及日本國會制度，更明確制定公費助理的責任與義務。

許智傑強調，過去就曾跨黨派爭取議會助理費調薪、提升里長事務費補助等主張，然而針對立法院辛苦的國會助理，卻無法推出明確的法律條文規範，導致立委助理常常有權無責，甚至因為只有勞工身分，導致無法受公務員相關法規規範。