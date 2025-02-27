柯建銘脫口國防預算都「推給徐巧芯」　她嗆下流：召委是王定宇

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立院黨團茶壺內的風暴愈燒愈烈，日前傳出新科綠委陳冠廷有意出任外交及國防委員會召委，卻遭到柯建銘的喝斥，王世堅跳出來批柯建銘憑什麼用指定的，柯建銘今（27日）又重砲回擊，並稱關於國防預算，「為了民進黨，他都推給徐巧芯」。徐巧芯則回應，是什麼不負責任的爛說法？隨便找一個不喜歡的人當背鍋俠是什麼道理？召委更是民進黨籍的王定宇。

柯建銘今天表示，陳冠廷有意見，應該來和他談，結果掛他電話也不回電，然後找王世堅咬他，是在烙兄弟嗎？柯建銘又強調，國防預算部分，為了民進黨團這個團體，他都推給徐巧芯，因為是徐巧芯提案的，但為什麼民進黨團會讓他通過？柯說，總召是民進黨裡最卑微的角色，耐煩耐操，希望黨團成員引以為戒，在大罷免的關鍵時刻，要群起攻國民黨，一起來救台灣。

徐巧芯對此表示，柯建銘的暴走已經不是第一天，但謊言說到這種程度，還不小心講出「真相」，自己承認抹黑徐巧芯，真是笑話。這句「為了民進黨，他都推給徐巧芯」，真不小心吃了誠實豆沙包，直接說都是「推給我」，推給徐巧芯幹嘛？在審查預算時，都是和國防部溝通過，確認問題、必須改善之處，以及不會妨礙國防部運作，才會刪減及凍結預算，召委更是民進黨籍的王定宇，「很重要要說三次，王定宇王定宇王定宇。」

徐巧芯指出，以上都可以在國會頻道當中看到具體的討論，老柯指定的新任召委沈伯洋，對於這些預算多數也沒有表示反對！所以「為了民進黨，推給徐巧芯」是什麼不負責任的爛說法？隨便找一個不喜歡的人當背鍋俠是什麼道理？民進黨的總召格局也太下流了。

徐巧芯提及，以潛艦國造來說，從最初的全數刪除，到最後凍結一半，也是她不斷與黨團、海軍溝通後的方案之一，並不是她個人的提案，折衷讓事情都能推展才是她在預算審查中的具體行為，到底是誰破壞協商導致預算被刪除更多？行政單位心裡有數，就是柯建銘，然後他現在要推給別人。

徐巧芯舉例，就像《讓子彈飛》裡面涼粉的故事一樣，硬要栽贓別人吃了兩碗，除非你剖開肚子證明你沒有。然後你就死掉了，「柯建銘就是這種人，誰信他誰笨蛋。」