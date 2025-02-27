快訊／普拿疼伏冒全系列7款藥漲價！3／15起每盒最多貴20元

▲普拿疼伏冒漲價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

普拿疼去年才調漲「止痛藥系列產品」，近日藥師已接獲普拿疼代理商通知，3月15日旗下普拿疼伏冒系列也要漲價，總共七款藥品漲價，漲幅約在5%到6%，每盒建議售價最多增加20元。

普拿疼代理商赫力昂（Haleon）股份有限公司台灣分公司近日發出公告，表示為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自3月15日陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價/產品進價。

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這波調漲藥品包括：伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲-加強型、伏冒熱飲等7款。

基層藥師協會理事長沈采穎表示，普拿疼早在去年7月就全面調漲止痛藥系列，漲幅平均8%到10%，當時她就知道今年還會再漲，果然這次連伏冒系列都全面調漲，平均漲幅5%到6%，每盒藥價格最少漲9元，最多漲20元。

沈采穎表示，近期每一家藥廠的相關人員薪資支出、水電費支出都增加，陸陸續續都有藥品漲價，增加幅度約在5%，若只是漲個2元、3元，末端的藥局也許會自行吸收。然而今年4月還要再漲電價，預期藥品還會有下一波漲幅。

沈采穎提醒，雖然民眾習慣購買知名品牌，但感冒時還是要看看自身症狀，如果是喉嚨痛，因為成分因素，普拿疼或伏冒對於喉嚨痛的緩解效果並不是很好，因為喉嚨痛是發炎反應，反而選擇布洛芬成分者才有用 ，最好再搭配殺菌喉片。

▲「普拿疼伏冒全系列產品」建議零售價/進價變更通知。（圖／藥師沈采穎提供）