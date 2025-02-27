今起溫暖如夏！下週「春雷響」乍暖還寒　氣溫驟降超過15度

▲228連假天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(27日)中層水氣逐漸東移，各地轉為多雲時晴；明(28)日起至下週一(3日)台灣在暖氣團內，白天「溫暖如夏」。下週二(4日)「春雷乍響」，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」、溫度劇烈變化超過15度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(27日)中層水氣逐漸東移，雲量將逐漸減少，各地轉為多雲時晴，西半部易起霧的天氣；北舒適南微熱、早晚涼。中南部空氣品質仍不佳，戶外活動應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各地區氣溫為：北部13至25度、中部14至26度、南部15至28度、東部14至24度。

▲下週二(4日)鋒面通過、伴隨明顯降雨(左圖)。同時閃電密度(前6小時)的模擬圖顯示，有雷雨發生的機率(右圖)。（圖／洩天機教室）



明(28)日起至下週一(3日)台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，清晨易起霧；花東偶有零星、少量飄雨的機率；白天「溫暖如夏」，本島各地區最高氣溫皆將升至30度以上。下週一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

下週二(4日)晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，有小範圍對流發展(「春雷乍響」)的機率，冷空氣緊接南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化(超過15度)。下週三至週五(5至7日)北台灣不但受冷空氣影響最大，天氣持續多雨，感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區亦有明顯影響，要注意調適。最新各國模式模擬這波冷空氣的強度，以達「大陸冷氣團」的機率為最高，但已近期末，各國模式會再調整，應持續觀察。