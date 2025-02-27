冬衣還不能收！下週「強烈未滿」冷氣團　1原因體感再降2度

▲「冬衣還不能收！」氣象專家林得恩發文提醒各位。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

記者葉國吏／綜合報導

「冬衣還不能收！」氣象專家林得恩發文提醒各位。

林得恩今早在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，下一波冷空氣南下，預計會在3/6至3/8清晨，強度將介於大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團等級之間，最冷的時段將會落在3/6晚間至3/7的清晨。要注意的是，這波冷氣團的秉性是先濕冷，後轉乾冷；也因為降雨的關係，讓體感溫度再下降個攝氏1至2度，彷彿冬天又回來了。