　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

▲▼圍巾,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲228連假後高溫將有大幅度降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲系東移帶來水氣，今天（26日）各地雲量偏多，中北部、東半部及南部山區有短暫雨，228連假水氣減少許多，西半部晴到多雲，東部有局部短暫雨，氣溫逐日攀升，局部高溫上看30度，下周一、二有鋒面和東北季風接力，屆時將有波動非常大的降溫。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受到華南雲系東移帶來水氣影響，全台雲量偏多、普遍都是陰天，僅局部地區雲量稍少為多雲天氣，並且在中北部地區、東半部及南部山區有短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫部分，隨著冷空氣減弱回溫不少，郊區低溫大多在12到14度，白天高溫受限偏多的雲量，與昨天大致相似甚至稍低一些，配合陰沉天氣感受偏涼。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天仍受華南雲系影響，不過歐宗學指出，強度預估會減弱許多，環境風向轉為偏東至東南風，各地天氣轉多雲為主，山區附近及迎風面的東半部仍會有零星短暫雨機會，隨天氣轉好以後，氣溫將進一步回升1到3度。

228連假台灣附近逐漸轉為東南至偏南風環境，歐宗學表示，環境水氣因減少許多，西半部大致晴到多雲，東半部仍處在迎風面位置，會有較多的雲量及局部短暫雨，氣溫將逐日攀升，早晚雖感受偏涼，但白天相當溫暖。

連假期間西半部高溫普遍25到28度，局部內陸或南部有上看30度高溫的機會，陽光下可能會有炎熱感受，東半部雖雲量偏多，但高溫也可達24到26度，早晚低溫則在20度以下，日夜溫差很大。

歐宗學指出，類似的天氣將持續到下周一白天，下周一晚間起到下周二就會有鋒面系統通過，屆時各地都可能會有一波較明顯的陣雨，而鋒面過後則是東北季風南下，再次帶來涼冷空氣，大幅回暖過後的降溫感受會特別深刻，未來一周氣溫上下波動會非常大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威私下對話曝光！　「因果業力來了」
被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪：我拿10萬斡旋6000萬與自宅
「新黃金世代」崛起！　球評點名投打4新星亮眼
快訊／Melody認愛！　新歡起底是MIT學霸
台中BMW猴慘了！撞死行人前「吸3種毒」　殺人罪起訴
陳傑憲再嘆「真的很不容易」！　曾子祐：謝謝隊長
大膽變陣！王博玄成致勝點　球評點出復仇關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳傑憲連4喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

達美樂改「骰到6」力挺中華隊　網友狂刷道謝：真的6分啊！

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：感謝國師用心良苦

台南Josh紅到國外！球評封「詛咒人」照片曝　維基百科直接冠名

今變天！　全台有雨時間曝

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

【舅婆被整了XD】2歲弟玩小遊戲神回讓全家笑噴！

陳傑憲連4喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

大媽搶公車博愛座！　怒嗆「我有上海護照」：台灣爛地方

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

達美樂改「骰到6」力挺中華隊　網友狂刷道謝：真的6分啊！

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

台南Josh深夜發文「功成身退」　萬人道謝：感謝國師用心良苦

台南Josh紅到國外！球評封「詛咒人」照片曝　維基百科直接冠名

今變天！　全台有雨時間曝

8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

18K金蝴蝶耳環不到萬元入手　AHKAH單邊販售搭配自由度更高

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

徐若熙飆158公里讓大聯盟記者驚艷　「MLB球隊會有興趣」

陳傑憲連4喊「壓力好大」！老婆心疼問「不累嗎」　回5字球迷看哭

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大有巴士女駕駛撞死人被起訴　「腦部開過刀」反應力不足

228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

川普推「金卡簽證」取代綠卡！　花1.64億元就能買永久居留權

豪宅、時尚衣、塔位應有盡有！　士林行政分署3／4拍賣等你競標

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

「16歲高中妹妹」在哪　名醫發文尋人

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

成立近20年「魔鏡歌詞網」突消失　廣告商揭背後原因

電暖器用一半冒煙…竟是「插錯插座」　過來人吐恐怖後果

台南Josh紅到國外！　球評封「詛咒人」照片曝

更多熱門

相關新聞

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

即將進入3月春天，春雷將響？氣象粉專提醒，下周一深夜至下周二午前，鋒面快速通過，各地都有下雨機會，而且有雷雨的訊號；此外，別以為冬天就這麼結束了，下周二還會有另外一波冷空氣南下，預估至少有冷氣團等級。

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

明顯降雨！　「大怒神劇變」超過15℃時間曝

今變天！　全台有雨時間曝

今變天！　全台有雨時間曝

明後天中部以北飄雨　228連假轉晴「高溫上看30度」

明後天中部以北飄雨　228連假轉晴「高溫上看30度」

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

關鍵字：

天氣氣象天氣風險氣溫降溫鋒面東北季風

讀者迴響

熱門新聞

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

宋晟睿超狂美技影片看這裡

西班牙失誤送分哭了　球迷以為重播

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

Melody離婚2年「新歡首曝光」

中華逆勢拔牙　MLB：難以想像的事情差點發生

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

再掌2026年經典賽兵符？曾總回應了

他21小時前就預言中華隊6：3　球迷驚：未來人！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面