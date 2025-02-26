228連假「高溫飆30度」　下周鋒面過境甩雨

▲228連假後高溫將有大幅度降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲系東移帶來水氣，今天（26日）各地雲量偏多，中北部、東半部及南部山區有短暫雨，228連假水氣減少許多，西半部晴到多雲，東部有局部短暫雨，氣溫逐日攀升，局部高溫上看30度，下周一、二有鋒面和東北季風接力，屆時將有波動非常大的降溫。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受到華南雲系東移帶來水氣影響，全台雲量偏多、普遍都是陰天，僅局部地區雲量稍少為多雲天氣，並且在中北部地區、東半部及南部山區有短暫雨。

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氣溫部分，隨著冷空氣減弱回溫不少，郊區低溫大多在12到14度，白天高溫受限偏多的雲量，與昨天大致相似甚至稍低一些，配合陰沉天氣感受偏涼。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天仍受華南雲系影響，不過歐宗學指出，強度預估會減弱許多，環境風向轉為偏東至東南風，各地天氣轉多雲為主，山區附近及迎風面的東半部仍會有零星短暫雨機會，隨天氣轉好以後，氣溫將進一步回升1到3度。

228連假台灣附近逐漸轉為東南至偏南風環境，歐宗學表示，環境水氣因減少許多，西半部大致晴到多雲，東半部仍處在迎風面位置，會有較多的雲量及局部短暫雨，氣溫將逐日攀升，早晚雖感受偏涼，但白天相當溫暖。

連假期間西半部高溫普遍25到28度，局部內陸或南部有上看30度高溫的機會，陽光下可能會有炎熱感受，東半部雖雲量偏多，但高溫也可達24到26度，早晚低溫則在20度以下，日夜溫差很大。

歐宗學指出，類似的天氣將持續到下周一白天，下周一晚間起到下周二就會有鋒面系統通過，屆時各地都可能會有一波較明顯的陣雨，而鋒面過後則是東北季風南下，再次帶來涼冷空氣，大幅回暖過後的降溫感受會特別深刻，未來一周氣溫上下波動會非常大。