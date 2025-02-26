今明中部以北有雨　228連假好天氣「熱到像夏天」

記者李姿慧／台北報導

華南雲系輸入水氣，今天（26日）中部以北、東半部偶有小雨，228連假天氣轉晴，僅花東、恆春半島有零星雨，西半部高溫上看30度。下周一、二將有一波變天，隨鋒面和東北季風過境，局部高溫驟降8到9度，雨區擴大中部以北、東部和南部山區。

▲228連假轉晴回暖，局部高溫可回升到30度以上。（示意圖／記者湯興漢攝）

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中央氣象署預報員張承傳表示，今明兩天受華南雲系影響，各地雲量偏多，中層雲系帶來零星小雨，中部以北、東半部偶有不定時短暫小雨，南部多雲；2月28日起到3月2日連假期間，因華南雲系移出，各地轉晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨。

下周將有一波天氣轉變，張承傳說明，下周一(3月3日)鋒面接近，降雨增多，花東、恆春半島整天有不定時短暫陣雨，北部、東北部轉局部短暫陣雨；下周二鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部、南部山區為局部短暫陣雨，降雨增多。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，張承傳分析，今明兩天早晚偏涼，低溫14到17度，白天舒適，各地高溫21到24度，228連假周五開始到周日，雲量減少且陽光出來後，白天回暖，西半部高溫可到26到27度，東半部24到25度；下周一氣溫將更進一步回升，西半部高溫有機會到30度，東半部高溫可到26度。

張承傳指出，下周二鋒面通過，降雨增多，加上冷空氣南下、東北季風增強，天氣轉涼，北部高溫降到21到22度，中南部、東半部高溫降到22到23度，下周二天氣明顯轉涼。

此外，今晚到下周一中部以北、馬祖不定時有低雲或霧，南部夜晚和清晨則要留意；周日和下周基隆北海岸也有霧。