228連假高溫上看30℃　下週明顯變涼

▲228連假好天氣，下週又要轉冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天回溫舒適，明天228連假開始好天氣，高溫接近30度。下週又有冷空氣來襲轉涼。

根據中央氣象署資料顯示，今天（27日）華南雲系持續東移，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨；早晚天氣較涼，各地低溫約14-17度，白天則較為舒適，各地高溫約20-24度，南部局部地區可以來到25、26度；澎湖全天15-18度、金門13-18度、馬祖10-14度。

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2/28(週五)至3/2(週日)環境風場為偏南風，天氣更為溫暖，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

氣溫：北部及東北部14-28度，中部15-27度，南部16-29度，花東18-27度；澎湖16-22度，金門14-21度，馬祖11-17度。

▲228連假高溫上看30度。（圖／翻攝中央氣象署）

3/3(週一)天氣持續溫暖甚至有點熱，受鋒面接近影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部17-28度，中部17-29度，南部20-30度，花東21-29度；澎湖19-22度，金門17-22度，馬祖14-19度。

3/4(週二)鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降，天氣明顯轉涼；中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

氣溫：北部及東北部15-23度，中部16-22度，南部17-25度，花東18-24度；澎湖16-20度，金門14-18度，馬祖11-15度。

▲228連假溫暖。（圖／翻攝中央氣象署）

3/5(週三) 東北季風影響及華南雲雨區東移，各地天氣較涼，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

氣溫：北部及東北部14-17度，中部14-20度，南部16-24度，花東17-22度；澎湖15-17度，金門13-16度，馬祖10-11度。

3/6、3/7冷空氣影響，各地天氣較涼冷；華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；3/8冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。