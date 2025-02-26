明天2地零星降雨　下周可能有冷氣團「氣溫明顯下降」

▲明天有華南水氣影響，下周再有鋒面報到。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（27日）仍受華南雲系影響，中部以北、東半部有零星雨；228連假天氣好轉，下周一高溫更可回升到30度。不過下周一鋒面接近，下周二通過，後續東北季風影響，下周三還有華南雲系加入，雨區將逐日擴大，下周三各地有雨，冷空氣有機會挑戰冷氣團等級。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天跟今天類似，受華南雲系東移影響，各地雲多，中部以北、東半部有零星短暫雨，其他地區多雲，早晚涼，各地普遍低溫約14到17度，白天高溫可回溫到20到24度，南部可到25到26度。

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228連假期間天氣好轉，張承傳表示，周五到周日各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，高溫方面，西部約26到28度，南部29度，東部25到26度；下周一南部高溫更可到30度，中部約29度。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一鋒面接近，張承傳說明，隨鋒面接近，降雨將增多，花東、恆春半島有不定時短暫雨，北部、東北部轉局部短暫雨；下周二鋒面通過、東北季風增強，降雨明顯增多，中部以北、東半部、南部山區有短暫陣雨，南部平地也有局部短暫雨。

受東北季風影響，張承傳指出，下周二天氣轉涼，中午前後北部高溫可降到18到20度，中部掉到22度，南部25度，東部23到24度。

張承傳說，下周三東北季風持續影響，華南雲雨東移，各地有機會降雨，中部以北、東北部短暫陣雨，其他地區局部短暫雨，北部、東北部整天涼，高溫約17度，中部20度，南部24度，東部16到18度，中部以北低溫14到15度，冷空氣強度有機會更強挑戰冷氣團，後續仍待進一步觀察。

此外，明天至3月3日金門、馬祖、中部以北地區及清晨南部地區；3月2日、3日基隆北海岸易有局部霧或低雲影響能見度。