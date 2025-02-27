南投縣聘律師辦理定點及視訊法律諮詢服務　維護家暴性平受害者權益

▲南投縣聘請律師提供家暴、性平事件受害者法律諮詢服務。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者高堂堯／南投報導

為提供穩定、持續滿足人民專業法律服務之基本需求，南投縣社會及勞動局已連續12年聘任律師辦理定點及視訊法律諮詢服務，以維護民眾於遭受家庭暴力、性侵害及性騷擾相關權益，113年服務累計達632人次，也歡迎民眾多加運用此資源。

縣府社會及勞動局說明，法律諮詢服務方式分為「定點」服務及「視訊」服務：「定點」法律諮詢扶助邀請南投律師公會推薦律師，並排定同步於每月第一個星期三上午9時至12時（現場登記11時30分截止），在縣政府大廳(法律諮詢室)及8鄉(鎮)公所辦理(竹山、魚池、信義及仁愛除外)，提供縣民面對面之服務。

「視訊」法律諮詢服務則委託法律扶助基金會南投分會，於每週三下午辦理視訊法律諮詢服務，「以網路替代道路」、拉近距離，也提升該服務對民眾的近用性。

社勞局指出，法律扶助基金會南投分會於該分會、信義原住民族家庭服務中心、仁愛原住民族家庭服務中心、良顯堂社會福利基金會(位於埔里)及各鄉（鎮、市）公所內，都設置視訊服務點，或透過Skype、Google Meet軟體進行視訊諮詢服務；如民眾能提早登記，該會也會評估需求，派請律師直接到原鄉民眾所在地(單週於信義鄉，雙週於仁愛鄉)提供面對面直接諮詢服務。