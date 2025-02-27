科技男性騷人妻！還稱「我是妳的小天使」　她受驚1個月暴瘦5Kg怒告





▲已婚女子遭男同事性騷擾，1個月內體重遽減5公斤。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一名已婚女子到科技公司上班，遭男同事性騷擾，還自稱「我是妳的小天使」，導致女子精神壓力極大，1個月內體重遽減5公斤，高雄地院認為男同事涉性騷擾，判應賠5萬元。

根據判決，女子任職於高雄某科技公司，與潘姓男子為同事，潘男對女子進行工作上教育、指導，不過對女子有諸多逾越同事相處分際舉動，如故意身體靠很近、搭肩、摸頭、要女子每週去他家坐一下，另外還常言語騷擾，還說「我是妳的小天使」，導致女子精神上受有極大壓力，因此向親友尋求幫助，1個月內體重遽減5公斤。

女子丈夫以及父親得知此事後，到公司找潘男對質，潘男稱，「我來幫她儀器，然後我就說我是小天使阿」，女子父親不滿，「你有老婆在公司讓人家這樣子，你會開心嗎？你會開心嗎？對不對？己所不欲，勿施於人」、「你同意你太太讓人家這樣子勒？開玩笑嗎？」

該科技公司調查確認潘男性騷擾行為成立，核予潘男2小過、書面警告、調離部門、具結承諾不再犯等處分，潘男辯稱除勒脖及小天使言語外，其餘行為均未經公司查證成立，與事實不符。女子提刑事民事訴訟，民事部份請求給付精神賠償51萬元。

已婚的小眉（化名）到高雄某科技公司上班，潘姓同事帶她熟悉公司業務和環境時，兩度伸手不當碰觸小眉身體，小眉處理公司儀器故障時，潘男幫她排除故障問題後，還自稱是她的「小天使」，小眉擔心被潘男進一步騷擾，1個月內暴瘦5公斤 ，法官認為潘男故意對小眉性騷擾，判他應賠5萬元。

法院審酌，潘男對女子性騷擾，致女子受有相當衝擊，影響其正常生活，所受精神上傷害遲遲未能平復，判決潘男應給付女子5萬元。