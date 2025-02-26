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「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬

▲▼前駐菲代表徐佩勇。（圖／ETtoday資料照）

▲前駐菲代表徐佩勇多次性騷擾菲籍女秘書，遭懲戒法院撤職。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

我國駐菲律賓前代表徐佩勇，在2022年12月至2023年3月間多次性騷擾菲籍女秘書，還說「你的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」，多次伸出鹹豬手襲胸、襲臀、摸肚子等，被害人害怕、沮喪、痛苦、憤怒，甚至嚇到失眠。懲戒法院審理後，將徐佩勇判處撤職，停止任用3年，並罰款50萬元。可上訴。

徐佩勇曾任外交部北美司副司長、駐菲律賓臺北經濟文化辦事處副代表、駐南非共和國臺北聯絡代表處大使銜代表、外交部國際組織司長，最後於2018年7月擔任我國駐菲律賓經濟文化辦事處大使銜代表，但在駐菲律賓期間，於2022年12月至2023年3月爆發這起性騷擾案件，案發後隨即於2023年4月返台接受調查，外交部並將他解職。

本案被害人為菲律賓籍女子，她2022年8月間到職，試用期間5個月，工作內容為擔任大使之英文秘書，業務工作包含安排與菲國人士之行程、拜會、聯繫及公關酬酢，英文文書之繕打、核校及撰寫。被害人為了求得職位，隱忍徐佩勇的惡行，最後忍無可忍，才終於向外求救。

徐佩勇對被害人的性騷擾開始於2022年12月，被害人在辦公室加班時，徐男竟問她是否有穿內衣，並說：「對不起，當我觸碰妳時，我很抱歉，因為你的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」。隔了兩天，徐男又主動要求看胸部。2023年1月底，被害人與女管家進入辦公室與徐男討論事情時，徐男猛盯著被害人胸部，並趁著被害人起身之際，撫摸被害人肚子。

2023年2月14日情人節時，徐男送了1千披索給被害人當情人節禮物，還趁機摸了她下背部靠近臀部的地方。隔了兩天，又趁著討論事情時，撫摸被害人的背部，還說自己會延長任期，要求被害人留下來為他工作3年。又過了一週，徐男藉口清除髒東西，摸了被害人的下背直到臀部。5天後2人討論演講稿時，徐男藉口拍掉頭皮屑，又出手襲胸。而後到了2023年3月初，徐男又藉口清除髒東西，摸了被害人的臀部，還說被害人穿短裙很性感。地2天，徐男拿出一支護手霜送給被害人，又伸手要撫摸被害人的大腿，被害人趕緊退後3步。

2023年3月下旬，台灣的警察訪問團前來拜訪，徐男又當著眾人的面，藉口清除頭皮屑，伸手進被害人的上衣中，碰觸皮膚。第二天，徐男又趁著拿講稿的機會，伸出雙手，一手襲胸，一手摸腰，說被害人應該要挺直背部。一連串的性騷擾行為，讓被害人崩潰，害怕、沮喪、痛苦、憤怒等感受，甚至因此失眠。被害人雖曾一度向我國的陳姓秘書反映，但陳姓秘書並未積極處理；被害人轉而向我國籍另一名國安人員求救，最後以匿名信的方式向外交部提出檢舉，全案因此爆發。

徐男最後遭外交部解職，送監察院審議，監察院全票通過彈劾後，再送懲戒法院議處。懲戒法院於26日判決將徐男撤職，停止任用3年，併罰款50萬元。

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