下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛！內行認出：是個狠人

▲停紅燈時看到一輛外型特殊的摩托車。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，下班路上看見一輛外型很特別的摩托車，仔細一看，車身居然有著Dior的LOGO，車牌還是8888，好奇問「這是什麼車？」貼文曝光，有內行解答，這是偉士牌（Vespa）跟Dior聯名推出的車款，加車尾箱要120萬，目前已經絕版了，「這位女騎士肯定是貴婦」。

有網友在Threads發文，在桃園青埔下班途中，停紅燈時，看到一輛極具吸引力的機車，車身為米白色，配有金色鑲邊及老花圖樣的座椅，看起來特別不一樣。

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貼文曝光，有網友解答，「這是於2021年推出的Vespa 946 Christian Dior，全球限量946台，當時在台灣的售價為95萬元。此外，專為此車設計的後置行李箱需另行購買，售價為24萬元，由於該車款限量且已上市多年，目前市面上可能難以購得」。

▲全球限量946輛。（圖／品牌提供）



貼文底下，網友紛紛留言，「是個狠人的車，有錢人機車都讓妳意想不到。看一些特殊車款，那種都非富即貴」、「這聯名款看車牌號碼就知道尊爵不凡了」、「哇，我跟她有一樣的！一樣的安全帽」、「她買的是玩具，不是代步工具」、「我只有在Dior 101看過，沒想到有人騎在路上」。

令人驚訝的是，這輛機車的車牌號碼竟然是「8888」，價值12000元，網友紛紛驚呼「監理所能查到，這張車牌12000」、「車貴就算了還8888，乾媽」、「非富即貴的狠人，精品車加8888」、「這台車加牌，真貴婦」。

據了解，該車款由Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri操刀設計，使用有優雅線條與科技創新聞名的Vespa 946為藍本，全車以米白搭配金色飾邊為主軸，並移植托特包中央的「Christian Dior刺繡」添加辨識度，最後在皮革馬鞍坐墊用上Oblique提花點綴，展現兩大品牌聞名遐邇的設計。為了讓聯名系列更加完美，Dior特別設計機車配件與飾品，當中包括可固定於後座的行李箱以及安全帽。設計上則與機車相同，都是以Oblique提花為主，搭配金屬飾打造而成。