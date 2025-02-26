饒慶鈴訪問帛琉社區大學　促進航海文化與傳統技藝交流

▲台東縣長饒慶鈴(右4)訪問帛琉社區大學。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為深化台東與帛琉在教育及航海文化領域的合作，台東縣長饒慶鈴率團前往帛琉進行參訪交流。26日，饒慶鈴拜會帛琉社區大學，與該校就航海技術、文化傳承及技職教育等議題進行深入探討，並參訪學校各技能類別的空間。饒慶鈴表示，此次訪問旨在促進縣府與當地各界的交流，推動合作計畫，深化台東與帛琉的文化與教育聯繫，並期待5月份迎接航海船Alingano Maisu號航行到台東。

饒慶鈴指出，台東擁有豐富的原住民族文化與航海傳統，縣府積極推動海洋文化的復振與傳承，包括在部落大學開辦造舟及航海人才培訓和造船課程。去年底在杉原灣設立的阿美族海洋學習基地，作為海洋文化教育的重要據點，並規劃開設豐富的原住民族文化課程，將海洋生態、環境保護等議題納入教學。帛琉社區大學在南島文化教育與航海培訓方面具有深厚基礎，並重視海洋文化教育課程，雙方期望透過合作，推動原住民族人員、學生及專家的交流計畫。

帛琉社區大學對此提議表達高度興趣，表示願意與台東攜手推動南島文化教育與傳統技藝的傳承計畫。雙方就未來可能的學術合作、師資交流及人才培育進行初步討論，期望能擬定合作模式，為南島文化的延續與發展共同努力。

此外，饒慶鈴同時率團拜會密克羅尼西亞航海協會。預計在5月份來台的Alingano Maisu號船隻，將由協會成員擔任水手，跨越洲際，乘風破浪而來，共同參與航海及造舟文化的盛宴。饒慶鈴提到，PCC與MVS對此次航行計畫均表示期待並給予支持，並計劃邀請帛琉總統及各MVS的主要幹部於4至5月間前往台東迎接船隻。台東縣政府將持續推動海洋文化復振計畫，並透過與國際夥伴的合作，深化南島文化的學術與實務交流，傳承與發揚海洋的智慧與精神。