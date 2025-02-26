高雄大停水！婦衝友人家洗澡　「楠梓到美濃」走41公里迷路

▲楠梓區一名老婦因大停水無水可用，竟徒步走了41公里，到美濃區想友人盥洗，最後不但沒找到友人還走失，所幸警方即時協助，安全護送老婦返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市日前大規模停水，許多市民受到影響，楠梓區一名老婦因為無水可用、也沒辦法洗澡，竟徒步走了逾41公里，一路走到美濃區，想找友人盥洗，結果沒找到友人還迷路，所幸警方即時協助，安全護送老婦返家。

23日晚間約20時，旗山區延平二路136號一間超商內，有民眾發現一名疑似走失的老婦，向警方報案，旗尾派出所所長劉財良與民防人員洪俊義接獲通報後，立即趕往現場。

警方到場後，發現該名老婦無法清楚表達身分，但透露因高雄停水，決定從楠梓區徒步前往美濃區下九寮，尋找朋友協助盥洗。警方隨即利用警政系統，確認徐姓老婦身分，並聯繫其家屬。但其兒子表示目前在台東工作，無法即刻趕回高雄接母親。

基於關懷長者安全，警方主動載送徐婦前往美濃區下九寮尋找友人，但繞行許久，仍無法確認其所稱友人住處，遂聯繫社工協助，最終由社工護送徐婦返回楠梓住家。

旗山分局分表示，警方不僅負責打擊犯罪，亦肩負為民服務的責任，特別是遇有緊急求助時，會以「老吾老以及人之老」的態度積極協助。此次案件顯示警方的耐心與細心，確保老婦安全回家，也獲得現場民眾肯定。警方將持續強化服務品質，讓民眾感受到警政單位的用心與關懷。