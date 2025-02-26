陸全球最大功率甲醇雙燃料船用發動機問世　替代柴油動力超95％

▲大陸自主研製全球最大功率甲醇雙燃料船用發動機。（圖／翻攝央視，下同）

文／香港01

周二（25日），據中船集團消息，中國自主研製的全球最大功率甲醇雙燃料船用發動機在上海正式發佈，意味著工業酒精甲醇也可以用來驅動船舶在大海航行。該全球最大功率甲醇雙燃料發動機擁有完全自主知識產權，燃料為工業酒精甲醇，設計最大功率可達64500千瓦，重量達到1953噸，被稱為船舶「心臟」中的巨無霸。

該型發動機同時採用先進的數字化智能控制系統，實現甲醇替代傳統柴油動力率超95%，減少二氧化碳排放超7.5%，在航運業綠色低碳轉型下具有廣闊的市場前景。

中船集團中船動力甲醇發動機項目經理董晶瑾舉例道，這台主機如果每年運行300天，那麽減排的碳排放量相當於7.2萬輛普通家用燃油車一年的排放量。據介紹，該型發動機將在近期首次搭載於1.6萬箱大型集裝箱船，正式進入應用階段。

董晶瑾透露，目前該機型已成功應用於集裝箱船和散貨輪，後續市場對於甲醇發動機訂單量仍然需求巨大，他們會在兩三年內陸續推出不同的甲醇發動機，可望應用於化學品船等更多類型的特種船舶，以提供更加環保高效的動力解決方案。

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