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減碳有成！北水處取得ISO碳盤查認證　盼達成2050零碳台北願景

▲▼台灣檢驗科技公司總監謝禎濤頒發證書、北水處副處長陳明州率領工作團隊領證。（圖／記者郭運興攝）

▲台灣檢驗科技公司總監謝禎濤頒發證書、北水處副處長陳明州率領工作團隊領證。（圖／北水處提供）

記者郭運興／台北報導

為了因應氣候變遷，台北市自來水處響應全球淨零排放倡議，今年（2025年）取得2023年溫室氣體盤查外部查驗聲明書，19日並舉辦「台北自來水事業處組織層級溫室氣體盤查及查證暨工程碳足跡策略與實務管理期中研討會」活動，提出20年來各項節能減碳成績單，包括漏水率減半，省下翡翠水庫6成水資源；加強抽水機組運轉效能，以降低供水耗能；以溫室氣體排放量減少46%來說，更提前達標，超過原訂2030年40%的目標，北水處強調，將繼續往2050零碳終極目標邁進。

北水處表示，自2005年起即推動20年「供水管網改善及管理計畫」，將漏水率從2005年的26.99%大幅降低至2023年的10.71%，轄區每日可減少約57萬公噸配水量，相當於每年省下6成的翡翠水庫容量，有效減緩氣候變遷造成水源日漸不足壓力；另外更強化場站抽水機組運轉效率以降低供水耗能，每日可節省約17.8萬度電，顯著提升節能減碳成效。

北水處指出，近幾年更持續發展再生能源及溫室氣體盤查等精進減碳作為，自2007年成立環保節能推動委員會（EMS）、2023年永續發展推動委員會（ESG），制定永續發展政策，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），提升水利用效能、減少能耗與排放；以總用油用電的溫室氣體排放量而言，2023年排放量較2005年減少了42,257公噸（46%），相當於109座大安森林公園的年吸碳量！原訂2030年的目標（減碳40%）已提前達成，展示顯著環保成效。

北水處提到，在長期努力之下，於2024年榮獲國際水協會（IWA）最傑出氣候智慧型公用事業獎，肯定本處在氣候調適、減緩排放及領導力三大面向的卓越表現。

接著，北水處說，為配合2025年1月22日「台北市淨零排放管理自治條例」開始施行，此次委由國立成功大學產業永續發展中心進行輔導，並積極投入溫室氣體盤查工作，於2024年9月至11月間依據ISO14064-1：2018溫室氣體盤查標準，進行類別1至類別6溫室氣體盤查，並順利完成2023年度溫室氣體盤查，透過雲端計算平台，進行碳排放量計算，有別於傳統盤查方式，有效簡化數據蒐集過程，提升北水處對自身溫室氣體排放量之掌握度及整體盤查效率，以作為未來執行相關減碳計畫之碳排放量基礎資訊。

北水處再說，同時，建立北水處溫室氣體盤查制度，以提升溫室氣體管理能力，強化內部盤查作業流程，確保外部查驗的準確性與透明度。

北水處說明，本處以打造台北水資源永續的宜居城市為目標，並配合國家整體2050淨零碳排策略發展，達成節能減碳之永續發展目標，本次申請查驗為北水處處本部及工程總隊2個機關，總員工人數超過千餘人，處本部查驗範圍涵蓋自來水園區、5個營業分處、5個淨水場、112站加壓站、21個行政單位；工程總隊範圍涵蓋5處工務所及7個行政單位，驗證期程超過1個月，SGS公司動員外部稽核查驗員，接續進行嚴謹驗證稽核作業，全數順利通過驗證活動，查驗結果顯示，類別1至類別6總排放量為94,463公噸二氧化碳當量，其中類別1及類別2合計排放量為49,499公噸二氧化碳當量（類別1直接溫室氣體排放佔0.74%、類別2能源間接溫室氣體排放佔51.66%、類別3至6間接溫室氣體排放佔47.60%）；2024年度溫室氣體外部盤查作業也將於今年下半年進行，持續精進本處減碳作為。

北水處補充，本處為積極發展「工程減碳」機制，今日研討會活動邀請行政院工程委員會曾鈞敏處長、內政部國土管理署於望聖副署長及英國標準協會張嘉倫協理等國內專家學者專題演講，共同探討相關議題。

未來將藉由透過專家意見及參照ISO14067及PAS2080等國際標準，建立管線工程碳管理方法，提升北水處工程碳管理能力，以落實公共工程節能減碳，共同實現促進供水管理領域的溫室氣體減量目標，俾利企業低碳轉型與永續發展奠定堅實基礎。

最後，北水處強調，未來將持續推動每年溫室氣體盤查及節能減碳政策，以作為政府與企業共同努力的典範，從而鼓勵更多企業積極參與及自發進行碳排監測和減排，力求達成2040年減碳65%之中期目標，並逐步達成2050零碳台北願景。

▼北水處長范煥英與工作團隊、貴賓合影。（圖／北水處提供）

▲▼台灣檢驗科技公司總監謝禎濤頒發證書、北水處副處長陳明州率領工作團隊領證。（圖／記者郭運興攝）

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