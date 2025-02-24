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大S樹葬掀熱潮！殯儀館詢問度飆升　殯葬業者：增幅逾三成

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸病逝東京。（圖／記者李毓康攝）

▲大S驟逝後將採「樹葬」，殯葬業者表示，詢問樹葬相關事宜的人數明顯增加 。（資料照／記者李毓康攝）

記者王威智／採訪報導

藝人「大S」（徐熙媛）驟逝後，家屬將選擇以「樹葬」方式安葬，這種環保葬法不僅讓她回歸自然，也引發社會熱議。殯儀館第一線服務人員私下透露，因各縣市接受環保葬程度不同，過去除台北之外環保葬的詢問度不高，但自「大S」離世消息傳出後，2月起詢問人數明顯暴增，讓許多人開始重新思考傳統土葬、塔葬之外的可能性。

殯葬業者「單程旅行社」小冬瓜指出，環保葬近年來逐漸受到重視，尤其當名人選擇這類葬法，更讓大眾對其概念產生興趣。他舉例，知名作家瓊瑤生前曾公開表示不願進塔、不立墓碑，最終選擇「花葬」，希望與大自然融合，成為花草的一部分。如今，「大S」同樣選擇「樹葬」，再次推升環保葬的討論熱度。他表示：「環保葬逐漸被社會接受，這些名人的選擇讓更多人思考不同的告別方式，這個月來詢問度比過去增加約三成。」

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事實上，「大S」生前以獨立自主、不隨波逐流的個性聞名，無論在婚姻、事業或人生選擇上，都展現強烈的個人風格。如今，她在人生最後一程仍選擇打破傳統，讓許多粉絲感到不捨之餘，也開始對「樹葬」產生濃厚興趣。

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市政府網站）

▲▼ 據統計，台北接受環保葬意願較高，其中又以樹葬最多。（圖／翻攝自台北市政府網站）

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市政府網站）

據了解，環保葬包含樹葬、花葬、海葬等形式，政府近年來也積極推廣，鼓勵民眾選擇對環境友善的殯葬方式。然而，小冬瓜也提醒：「各縣市的環保葬環境與配套措施不盡相同，如果民眾重視生後事的環境品質，建議多做功課，以選擇最適合自己的方式。」

隨著社會觀念轉變，根據內政部統計處於110年（2021年）發布的資料，環保自然葬的採用呈現顯著增長。108年（2019年）全國環保自然葬數量達12,788件，較99年（2010年）的1,546件增長了7.3倍，其中以樹葬的增幅最為明顯。各縣市皆有鼓勵措施，加上名人效應帶動，環保葬的接受度與選擇率預料將持續攀升。

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