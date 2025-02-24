台東空氣品質全國第一　連續11年保持最優紀錄

▲台東空氣品質全國第一 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

根據環境部空氣品質監測站統計，台東縣在113年的空氣品質良好等級（AQI≦50）比率達93.44%，全年共有342天空氣品質為良好，成為全台22縣市中唯一良好率超過九成的縣市，並且連續11年蟬聯全國空氣品質最佳紀錄。

台東縣政府表示，優良的空氣品質與豐富的自然資源是台東吸引旅遊、移居與樂活的重要因素。縣府將持續推動空氣污染防制措施，並透過智慧科技監測污染源，與各單位合作，共同維護清新空氣與慢活環境。此外，縣府也將配合聯合國永續發展目標（SDG）第11項「永續城鄉」，確保環境品質得以長久維持。

台東縣環保局指出，當地已推動多項空氣污染防制措施，包括鍋爐汰換、移動污染源管理及減少民生逸散污染，並透過老舊車輛汰除、劃設空氣品質維護區等方式，有效降低高污染車輛排放。此外，台東去年成為東部率先引進YouBike的縣市，進一步推動綠色交通與低碳生活。

環保局提醒，雖然台東的空氣污染物整體呈下降趨勢，但每年秋冬受東北季風與境外污染影響，空氣品質仍可能短暫惡化。建議民眾留意空氣品質預報，下載「環境即時通」APP，獲取即時資訊，並在空氣品質不佳時減少戶外活動，加強自我防護。未來，環保局將持續推動空氣污染防制措施，確保台東維持健康宜居的環境。