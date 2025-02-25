罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

▲各地上演罷免潮。（圖／翻攝自剷除黑芯-信義南松山罷免團隊）



記者陶本和／台北報導

中選會目前已收到64案罷免案送件，其中有54案為罷免立法委員，各罷免團體也準備二階段罷免工作。罷免國民黨立委徐巧芯的「「剷除黑芯-信義南松山」罷免團隊近日表示，連署站不僅設在台北，甚至已橫跨全球五大洲，最近也有來自非洲的台灣民眾參與；至於罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」也透露，罷免王鴻薇連署駐點也突破全球15國家、橫跨四大洲。

「剷除黑芯」志工「Lisa」近日在政論節目中表示，罷免徐巧芯的連署駐點，已經橫跨全球五大洲，起初是美國的矽谷，然後接續在加拿大多倫多、歐洲的西班牙，以及位於南半球的澳洲，有民眾主動參與並設立連署駐點。

至於罷免徐巧芯的最新駐點，Lisa透露，很意外是來自「非洲」，她坦言，人數上可能不多，但積極參與，就是一種氣憤的感覺，目前已經在跟罷免團體在洽談中。

▼罷免徐巧芯連署站遍佈全球五大洲，最新是來自非洲的民眾與罷免團體接觸。（圖／「剷除黑芯-信義南松山」臉書）



另外，國民黨立委王鴻薇的罷免團體「山除薇害」，也在政論節目中透露，截至23日，其連署駐點也已經遍佈全球15個國家，包括英國、瑞典、捷克、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大，橫跨了四大洲，共有28處的站點。

「山除薇害」志工擠罷表示，其實在第一階段收件過程中，就已經有不少來自海外的連署書，所以志工團體也在思考，如何讓海外民眾可以更方便參與罷免。擠罷說，海外有很多年輕人看不下去，在官方帳號中也因此設立海外志工報名的連結，希望可以集結更多海外的國人投入。