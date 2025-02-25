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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營要賴政府普發1萬元　盧秀燕中市府昔超徵聚焦健全財政先還債

▲行政院長卓榮泰施政報告遭國民黨團動員杯葛。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰被國民黨要求，全民普發現金1萬元。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

由於去年度國家稅收實徵數創新高，而國民黨主張全民普發現金1萬元；不過，行政院長卓榮泰25日表示，實徵數超過預算數後，減少舉債也要算在內。事實上，回顧2023年，台中市議員林祈烽曾以台中市府超徵120億，追問台中市長盧秀燕是否要普發現金，當時盧秀燕未正面回應；但台中財政局強調，2020、2021年度決算首見賸餘，但為健全財政，須全數用於還債，落實「建設更多，舉債更少」的目標。

國民黨立院黨團總召傅崐萁25日質詢行政院長卓榮泰時，追問是否普發現金1萬元？財政部長莊翠雲先表示，今年超收的部分，扣除地方稅收後，中央只剩3700多億，超徵屬於地方政府的，還是會給地方政府。

「實徵數超過預算數後，減少舉債要算在內。」卓榮泰表示，可以用特別條例、特別預算可以用在人民需要的地方，過去也有消費券、現金的例子，這都是其中一項，但不要固定到只能怎麼用，否則會對政府財政彈性沒辦法因應。

事實上，回顧2023年，台中市議員林祈烽也針對台中市政府超收120億元，詢問盧秀燕是否普發現金給市民，換算預計每一位台中市民可拿4291元新台幣；不過，盧秀燕當初並未具體回應。

但台中市政府財政局當時在回應上，則聚焦在「還債」。該局表示，2019至2021年度歲入決算數雖逾預算數，但2019年度決算尚短絀48億餘元，而2020、2021年度決算首見賸餘，賸餘數雖分別近5億元、6億餘元，為健全財政，須全數用於還債。

財政局指出，經統計，盧秀燕執政4年來，公共債務未償餘額決算數已從2018年底接任時的1258億元，下降至2021年底的1176億元，代表台中財政狀況日漸改善，逐步落實「建設更多，舉債更少」的目標。

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