▲林岱樺出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案，遭檢調搜索當日曾怒轟政治干預司法，司法干預初選，日前傳出林岱樺還在23日總統賴清德邀請民進黨籍立委到官邸「烤肉趴」時，當面向賴清德訴苦，結果反遭賴嚴詞正告，要求林拿出政治干預司法的證據，如果有他一定嚴辦，如果沒有，請公開道歉。林岱樺昨為這席話，公開道歉。對這段談話，民進黨今（26日）回應，不管是對民進黨員還是全國民眾，賴清德態度一致，就是司法有其獨立性，尊重司法勿枉勿縱，把不法行為揪出來，任何從政黨員一定要時刻警惕，不要觸犯法律。

對於日前被搜索時稱「政治干預司法，司法干預初選」，林岱樺昨受訪時表示，當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，使她感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴。林岱樺強調，這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果她的這一席話有造成任何人的困擾，她表達歉意。

而今傳出林岱樺道歉原因，是因為上周日出席總統官邸烤肉會時，賴清德的一席話。林岱樺當天曾直接向賴清德喊冤，並強調自己絕對沒有涉案。賴清德則嚴肅回應，直指林岱樺一席「政治干預司法，司法干預初選」言論，必須要拿出證據，若有，他一定嚴辦，如果沒有，她必須要公開道歉。

對其中轉折，民進黨發言人吳崢今受訪時表示，當天兩位發言人也在場，不需要去評論媒體報導的這段談話，非常清楚的一個事實，賴清德面對所有人，從民進黨員到全國民眾，賴清德講得都一樣，台灣司法有其獨立性，尊重司法勿枉勿縱，讓司法系統好好工作，把不法行為揪出來。

吳崢強調，民進黨用最高標準自我要求，任何從政黨員一定要時刻警惕，不要觸犯法律，否則黨會有相關機制處理，這是賴清德不斷向從政同志及社會大眾報告的態度，一直以來也都非常一致。

