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台中受刑人被室友連續性侵猥褻　管理員：身心狀態都改變了

▲▼監獄,囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲囚犯示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名受刑人小黎（化名）被借提到台中監獄，因個性膽小怕生，遭吳姓室友在1天內不斷性侵、猥褻，最後忍不住跟管理員投訴，性情也大變。對此，台中地院依1個強制猥褻罪、2個強制性交罪，判吳男4年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，吳男跟小黎本在不同監獄，2023年4月30日被法務部借提至台中監獄，關押於信區二樓丁舍84防。然而，吳男見到小黎的第一天，就以「若不配合，就要讓你無法好好休息」、「若不配合，就要讓你不好過」等話，逼迫小黎幫他打手槍及口交。

小黎看到吳男露出兇狠的樣子，害怕被打、被其他室友一起毆打，只能配合吳男的行為，內心也覺得非常噁心，過程中不斷閃避、退縮、擦嘴巴。隔日，他才去跟監獄管理員投訴。

管理員表示，小黎深夜就有按報告玲，當時立刻將對方帶出詢問並查看監視器畫面，「我們可以感覺到小黎好像心裡有事，不太敢跟人家講話；就我的觀察，小黎在案發後心情有變得比較低落，變成出來比較不敢跟我或視同作業員講話」。

吳男否認犯行，辯稱兩人是合意性交。對此，法官勘驗房舍內監視器畫面，發現吳男多次拉小黎的手、壓小黎的頭，且小黎也不斷閃躲，因此不採信吳男的辯詞。

法官認為，為逞一己私慾，竟無視小黎的意願，顯然欠缺尊重個人對於身體自主權利的觀念，對小黎造成身體及心理傷害，因此依1個強制猥褻罪、2個強制性交罪，判吳男4年6月徒刑，全案可上訴。

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