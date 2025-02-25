高市消防局舉辦大型消防演練　強化長照機構安全意識

▲高雄市政府消防局於25日上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局於今(25日)上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練，結合鄰近分隊共同參與，由專門委員林原興率隊評核，確保消防人員與長照機構工作人員在緊急狀況下能夠無縫合作，迅速應變，最大程度保障住民安全。

台灣已邁入高齡化社會，長照機構內多為行動不便、避難能力較低的長者，使得火災應變更具挑戰性。近年來，國內外發生多起醫療院所及長照機構火災，造成嚴重傷亡，顯示強化長照機構的消防安全管理及演練機制已刻不容緩。港都長照機構秉持「安全至上、預防為先」的理念，積極配合消防局推動演練，展現對住民安全的高度重視。

本次演習模擬二樓廚房起火，火勢迅速蔓延，護理人員第一時間啟動自衛消防編組，迅速通報119並進行初期滅火及住民避難引導。消防局接獲報案後，立即派遣13車38人前往現場，進行火場管制、人命搜救、緊急疏散及傷患救援等多項搶救任務。透過實地演練，進一步檢視長照機構的緊急應變機制，確保全體人員在危急時刻能夠迅速應對，確保長者安全撤離。

除了搶救演練，消防局十全宣導義消也在現場進行防火防災宣導，向長照機構人員與社區居民講解火災警報器安裝、鋰電池安全使用及燃氣熱水器應由合格業者安裝等防災知識，強化社區整體安全意識。

消防局提醒，長照機構及社會福利設施的消防安全關乎社會大眾，唯有透過定期演練與落實防火管理，才能真正守護住民生命安全。港都長照機構與消防局攜手合作，共同打造更安全的居住環境，確保每位長者都能安心頤養天年。