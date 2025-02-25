　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高市消防局舉辦大型消防演練　強化長照機構安全意識

▲▼高雄市政府消防局於25日上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市政府消防局於25日上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府消防局於今(25日)上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練，結合鄰近分隊共同參與，由專門委員林原興率隊評核，確保消防人員與長照機構工作人員在緊急狀況下能夠無縫合作，迅速應變，最大程度保障住民安全。

台灣已邁入高齡化社會，長照機構內多為行動不便、避難能力較低的長者，使得火災應變更具挑戰性。近年來，國內外發生多起醫療院所及長照機構火災，造成嚴重傷亡，顯示強化長照機構的消防安全管理及演練機制已刻不容緩。港都長照機構秉持「安全至上、預防為先」的理念，積極配合消防局推動演練，展現對住民安全的高度重視。

▲▼高雄市政府消防局於25日上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

本次演習模擬二樓廚房起火，火勢迅速蔓延，護理人員第一時間啟動自衛消防編組，迅速通報119並進行初期滅火及住民避難引導。消防局接獲報案後，立即派遣13車38人前往現場，進行火場管制、人命搜救、緊急疏散及傷患救援等多項搶救任務。透過實地演練，進一步檢視長照機構的緊急應變機制，確保全體人員在危急時刻能夠迅速應對，確保長者安全撤離。

除了搶救演練，消防局十全宣導義消也在現場進行防火防災宣導，向長照機構人員與社區居民講解火災警報器安裝、鋰電池安全使用及燃氣熱水器應由合格業者安裝等防災知識，強化社區整體安全意識。

▲▼高雄市政府消防局於25日上午9時，在三民區港都長照機構（原金園飯店）舉辦大型消防演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局提醒，長照機構及社會福利設施的消防安全關乎社會大眾，唯有透過定期演練與落實防火管理，才能真正守護住民生命安全。港都長照機構與消防局攜手合作，共同打造更安全的居住環境，確保每位長者都能安心頤養天年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法
李威窩裡反逃羈押　破解「0724」組群拚當污點證人
范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發
中華隊今晚背水一戰！曾總相信莊陳仲敖：他準備好了
快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」
快訊／「750元之亂」落幕　NCC確定停徵
快訊／2100萬！　八仙塵爆首判國賠
劉書彬當到2027！白營2年條款輪流　陳智菡、「大學姊」有望
「安打王」王博玄扛開路先鋒　曾總曝期待：他狀況最穩定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小兒髖關節發育不良　嘉基提醒出生6個月內是治療黃金期

台東警及郵局聯手攔阻假投資詐騙　保住民眾4.5萬

車上寫作業陪父親出席告別式　他完全自習考取高中雙榜首

高市消防局舉辦大型消防演練　強化長照機構安全意識

台南建材銀行搶救老屋文物　高雄百年蘇家古厝珍貴木門獲保存

2025年全中運在台南　台塩海洋鹼性離子水活力應援選手！

中嘉寬頻愛在社區物資捐贈　宣導經費結餘樂做公益

重視避難弱勢團體安全　南消二大辦理身心障礙機構防災演練

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走　200年前歷史大公開

大學學測放榜　台南長榮中學大放異彩成績表現亮眼

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

小兒髖關節發育不良　嘉基提醒出生6個月內是治療黃金期

台東警及郵局聯手攔阻假投資詐騙　保住民眾4.5萬

車上寫作業陪父親出席告別式　他完全自習考取高中雙榜首

高市消防局舉辦大型消防演練　強化長照機構安全意識

台南建材銀行搶救老屋文物　高雄百年蘇家古厝珍貴木門獲保存

2025年全中運在台南　台塩海洋鹼性離子水活力應援選手！

中嘉寬頻愛在社區物資捐贈　宣導經費結餘樂做公益

重視避難弱勢團體安全　南消二大辦理身心障礙機構防災演練

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走　200年前歷史大公開

大學學測放榜　台南長榮中學大放異彩成績表現亮眼

小兒髖關節發育不良　嘉基提醒出生6個月內是治療黃金期

台東警及郵局聯手攔阻假投資詐騙　保住民眾4.5萬

新光氣爆復業沒答案！金牌庖丁帶薪休假　赴高雄「火鍋肉搏戰」

獨／新光三越氣爆當下人在大遠百　她患PTSD崩潰求診身心科

快訊／18:13高雄規模3.8地震　最大震度3級「7縣市有感」

紅葉蛋糕新品牌3／1快閃誠品南西　首度推出威士忌布列斯特

車上寫作業陪父親出席告別式　他完全自習考取高中雙榜首

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光　兩人恐面臨刑法

vivo V50再度攜手蔡司！效能升級、5000萬畫素鏡頭平價機2萬有找

「全球最大燒肉園區」還有第三期　建築師曝可能規劃

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

地方熱門新聞

湯麵一碗最少5隻蟲屍！釣出一票苦主

雲林沒「雲林市」竟是被南投搶走

剩5天到期！花蓮振興券6500萬仍沒用

國際客源持續短缺　許淑華憂觀光倒閉潮再現

學測放榜台南長榮中學大放異彩成績表現亮眼

南投衛生局對輸入電子煙或加熱菸累計開罰235萬

南投一條根新研發貼布　奪國際發明展2金牌

2025植樹月嘉南贈苗列車開跑提前線上預約領苗好便利

外籍妻憂如何照護癌夫　埔榮護理師手把手協助

2025台灣亞太蘭展將開幕後壁消防分隊宣導防災

新北貢寮漁會推「紅燒白帶魚罐頭」

台南學甲區汽機車車禍女子3人受傷送醫

聘僱外籍看護可申請長照　花蓮近1399家戶受惠

學費全免畢業即就業　慈大護理原專班報名

更多熱門

相關新聞

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

拿老人沒辦法！70歲老人猥褻女性 中國不執行拘留處罰

近日中國有兩起70歲以上的老人猥褻女性，最終都因年齡而不執行行政拘留的案例，引發「高齡成保護傘」的相關討論。有媒體評論指出，在中國高齡化、老人人數增多的情況下，期望探討修法的可能性。

爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

養老住宅需求升、創新服務成關鍵

養老住宅需求升、創新服務成關鍵

港務公司優化港區危險物品安全管理資訊系統　強化緊急應變能力

港務公司優化港區危險物品安全管理資訊系統　強化緊急應變能力

高齡人口比例高　花蓮推動住宿型機構安寧療護

高齡人口比例高　花蓮推動住宿型機構安寧療護

關鍵字：

消防演練長照機構安全管理防災意識高齡化

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／藝人易淑寬疑涉貪瀆案！今驚傳遭搜索約談

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！

威力彩1注獨得20億大解密！　台彩驚：第一次看到這樣買

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

即／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男14樓墜落爆頭亡

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

「臺澎三號」海纜全斷　數發部緊急調度備援促加速修復

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面