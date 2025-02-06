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爆炸釀2死多傷！楊文科稱廠商「重視維護保養」　同廠房6年已5起火災

▲▼新竹遠東氣爆，楊文科。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今（6日）凌晨發生火警，因熱煤油洩漏發生大火，造成2人死亡、19人受傷。新竹縣長楊文科稱，遠東平時相當注重維護保養，縣府消防局也都有到場做安全消防檢查。然而，過去6年，同一廠房就發生五次火災、5年內發生兩次「熱煤油洩漏」引發的火災。對此，時代力量黨主席王婉諭質疑，為什麼這種基本安全管理明顯有問題的廠房，新竹縣政府卻毫無作為？消防員被迫一再冒險進入火場，楊文科還一副與他無關的樣子替廠商說話，應儘速啟動相關廠房稽查，趕快拴緊已經徹底鬆脫的公安螺絲。

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今凌晨2時53分傳出鍋爐爆炸，縣長楊文科到場視察，並說，遠東平時相當注重維護保養，縣府消防局也都有到場做安全消防檢查，這次發生這樣的事故，大家都很意外，希望能趕快鑑定出事故原因；對於傷者，縣府將會提供最好的醫療資源，同時向出勤徹夜救災的警義消致上最高敬意。

然而，根據新竹縣消防局的公開資料，過去六年內，這個廠房就發生了五次火災，前面四次分別是：2019年1月，戶外儲槽起火燃燒，疑為更換管線施工不慎。2020年9月，發生熱煤油洩漏情形，當晚發生火警。2022年3月，機械故障失火。2024年11月，排氣風車故障發生火警。

王婉諭質疑，為什麼這種基本安全管理明顯有問題的廠房，新竹縣政府卻毫無作為？5年內發生兩次「熱煤油洩漏」引發的火災，這消防安全稽查到底怎麼做的？縣府這種怠惰的心態，不僅讓消防員被迫一再冒險進入火場，這次甚至還帶走了兩名員工的性命，新竹縣政府要消極到什麼時候？

對於楊文科說法，王婉諭直言，更令人詫異的是，因為天坑案圖利建商被起訴的楊文科縣長，這次又一副與他無關的樣子，竟然還說遠東平時注重維護保養，縣府也都有到場做安全消防檢查，根本是此地無銀三百兩。楊文科作為地方大家長，該做的不是替廠商說話，而是儘速啟動相關廠房稽查，趕快拴緊已經徹底鬆脫的公安螺絲。

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