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胡潤2024「中國500強」榜單出爐！　台積電居首位...華為重返前十

▲胡潤2024「中國500強」榜單出爐。（圖／翻攝胡潤研究院）

▲胡潤2024「中國500強」榜單出爐。（圖／翻攝胡潤研究院，下同）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院今（25）日公佈2024年「中國500強」榜單，依照陸港澳台之企業價值進行排名，上市公司市值按照2024年11月15日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或根據最新一輪融資情況進行估算。榜單揭曉後，台積電位居第一，騰訊居次，華為則以6800億元（人民幣，下同）的市值重返前十。

▲胡潤2024「中國500強」榜單出爐。（圖／翻攝胡潤研究院）

《澎湃新聞》報導，榜單顯示，台積電價值上漲3.27兆元，以6.98兆元再次蟬聯中國價值最高的民營企業；騰訊價值上漲5700億元，以3.42兆元穩居第二；字節跳動價值上漲2300億元，以1.63兆元上升一位至第三；華為重返前十，價值大幅上漲1100億元，以6800億元位列第十。胡潤中國500強企業總價值上漲6.6兆元（13%），達到56兆元。

從產業別分析，以鴻海精密工業為首的工業產品行業市值增長最多，成為胡潤中國500強企業的第一大產業，醫療健康產業則位居第二。此外，增長較多的還有通訊和軟體工業。下降較多的則是醫療健康和軟體與服務。至於半導體、傳媒娛樂、工業產品和消費品行業的企業總價值最高。

依地域分佈來看，北京仍然為胡潤中國500強企業落戶最多的城市，共有65間；其次是上海50間、深圳49間、台北37間、香港29間、杭州23間，前六大城市佔500強企業總數的50%。

▲胡潤2024「中國500強」榜單出爐。（圖／翻攝胡潤研究院）

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從新上榜和落榜企業的變化中，可以看出大陸經濟走向的新趨勢，「新上榜企業數量最多的行業是工業產品、半導體以及軟件（軟體）與服務。與此同時，落榜企業數量最多的行業是醫療健康，尤其是醫療器械領域，以及消費品行業。」

胡潤強調，「中國500強企業是中國經濟的中流砥柱，這500家企業的年銷售額合計超過30兆元，超過廣東、上海和北京全年GDP的總和，員工總數更是超過1350萬人。」

▲胡潤2024「中國500強」榜單出爐。（圖／翻攝胡潤研究院）

值得注意的是，榜單還揭露出「企業出海」的現象已成為大陸產業發展的重要趨勢。上榜企業中，2023年海外收入超千億的有聯想、華為、希音、吉利、字節跳動、比亞迪、美的、寧德時代、小米和海爾智家，超500億的有OPPO、vivo、晶科能源、傳音、騰訊、拼多多、長城汽車和格力電器，超300億的有隆基綠能、天合光能、晶澳科技、三一重能、藍思科技和陽光電源等。

2023年海外收入前20名企業合計海外收入超過2兆元，其中，聯想集團海外營收達3100多億，佔總營收的70%以上，其智慧手機出口主要面向亞太國家、歐洲、中東和非洲地區；華為海外營收也有2300多億，佔總營收的三分之一，主要佈局為歐洲、中東和非洲市場；美的海外營收為1500億，佔總營收的40%，分佈在美洲、歐洲和亞洲其他國家；小米來自中國大陸以外的全球其他地區營業收入達1200多億，佔總營收的45%，主要來自印度、中東、拉丁美洲、日本和巴基斯坦。

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